Un ancien officier du Gujarat prétend être l’avatar du seigneur Vishnu et exige une gratification

L’ancien officier du gouvernement du Gujarat, Rameshchandra Fefar, connu pour avoir prétendu être la dixième incarnation du seigneur Vishnu, est de retour dans l’actualité et cette fois, il a menacé le gouvernement de l’État. Fefar s’est récemment vu accorder une retraite prématurée du département des ressources en eau en raison de son absence prolongée du bureau à la suite de ses demandes d’incarnation. Selon lui, il est l’avatar Kalki du Seigneur Vishnu qui gouverne Satyug (l’âge de vérité où l’humanité était gouvernée par des dieux). Le 1er juillet, le résident de Rajkot a écrit une lettre au secrétaire du département dans laquelle il se plaignait de ne pas avoir encore reçu son salaire et sa gratification. Il a écrit que les «démons siégeant au gouvernement» l’avaient harcelé en lui retenant sa gratification de Rs 16 lakh et son salaire d’un an s’élevant à un autre Rs 16 lakh.

Dans la lettre, il a également menacé le gouvernement de provoquer une grave sécheresse sur terre avec ses « pouvoirs divins » cette année si son salaire et sa gratification ne sont pas libérés immédiatement.

Fefar travaillait comme ingénieur surintendant avec l’agence Sardar Sarovar Punarvasvat du département des ressources en eau du Gujarat dans son bureau de Vadodara. L’agence s’occupe de la réinstallation et de la réhabilitation des familles affectées par le projet de barrage de Narmada. Cependant, il n’était pas allé au bureau depuis longtemps. En 2018, il n’avait occupé ses fonctions que 16 jours en huit mois. Lorsqu’il a reçu un avis de justification pour le même motif, il a affirmé qu’il ne pouvait pas se rendre au bureau car il effectuait une «pénitence» pour «changer la conscience mondiale».

Répondant à ses menaces, le secrétaire du département des ressources en eau, MK Jadav, a déclaré que Fefar demandait un salaire même sans travailler aussi longtemps. Selon lui, il devrait être payé puisqu’il travaillait pour faire pleuvoir sur la terre. Jadav a déclaré que « le pourboire de Fefar est en cours ».

Selon le secrétaire, lorsque Fefar a prétendu pour la première fois être une incarnation, une enquête a été menée. Il a informé les médias qu’habituellement celui « qui fait l’objet d’une enquête ne prend pas une retraite prématurée ». Cependant, au vu de son « état mental », son cas a été considéré comme « spécial » et le gouvernement a approuvé la « retraite prématurée ».

