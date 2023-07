Un ancien officier de police du Tennessee poursuit après que le département a annulé l’offre d’emploi parce qu’il est séropositif

Un ancien policier de Memphis de l’année a déposé une plainte pour discrimination contre le département de police de Nashville, affirmant qu’il avait violé la loi fédérale en annulant une offre d’emploi après avoir appris qu’il était séropositif.

Le procès, déposé vendredi devant le tribunal fédéral de Nashville, a déclaré que l’officier avait présenté une lettre de son fournisseur de soins de santé montrant que son statut sérologique ne devrait pas le disqualifier de l’emploi. L’officier, identifié uniquement par le pseudonyme John Doe, a réussi à supprimer le virus avec des médicaments et que sa charge virale est indétectable, selon la lettre.

« Indétectable signifie non transmissible », indique la lettre. Il ajoute qu' »il reste en excellente santé et que ce virus n’affectera pas et n’a jamais affecté ses performances professionnelles ou ses fonctions ».

Le service juridique de Nashville n’a pas encore été informé du procès et a refusé de commenter l’affaire, a déclaré mardi la directrice associée Allison Bussell dans un e-mail.

Le département avait précédemment défendu la décision d’annuler l’offre d’emploi de Doe dans un énoncé de position à la US Equal Employment Opportunity Commission en 2021. Il explique que la charte de la ville exige que tous les candidats policiers satisfassent aux exigences physiques d’admission dans l’armée ou la marine américaine. Ces réglementations empêchent les personnes vivant avec le VIH de s’enrôler et font actuellement l’objet d’une action en justice distincte par Lambda Legal.

Selon le procès de Doe, qui a également été intenté par Lambda Legal, il a commencé à travailler comme officier de police de Memphis en 2017. En 2019, lorsque sa femme a obtenu un emploi à Nashville, il a cherché un emploi au service de police du métro de Nashville. Il s’est vu offrir un emploi en février 2020 sous réserve d’un examen médical réussi. Lorsqu’un test sanguin a révélé sa séropositivité, le département a annulé l’offre d’emploi. Il a fait appel et a perdu.

Doe a ensuite déposé une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Il a reçu un avis de droit de poursuivre en avril dernier. Entre-temps, Nashville a voté pour modifier sa charte afin de supprimer l’exigence qu’une recrue de la police se conforme aux normes militaires américaines, bien que l’avocat de Lambda Legal, Jose Abrigo, ait déclaré mardi dans une interview que le changement n’avait pas encore été mis en œuvre.

Doe travaille actuellement comme officier avec la Tennessee Highway Patrol, selon le procès. Il demande une ordonnance du tribunal pour obliger la police de Nashville à l’embaucher au même salaire et au même poste qu’il aurait occupés si son offre d’emploi n’avait pas été annulée, y compris la perte de salaire et d’autres avantages. Il demande également des dommages-intérêts et des frais juridiques. Et il veut une ordonnance du tribunal empêchant la police de Nashville de refuser d’employer des agents parce qu’ils sont séropositifs.

Travis Loller, Associated Press