Un ancien officier de Louisville reconnu coupable de violation des droits civiques dans l’affaire Breonna Taylor

L’ancien détective du département de police du métro de Louisville, Brett Hankison, a été reconnu coupable d’avoir utilisé une force injustifiée et déraisonnable contre Breonna Taylor en 2020 lorsqu’il a tiré sur ses fenêtres et ses portes, qui étaient couvertes de stores et de rideaux à travers lesquels il ne pouvait pas voir, la nuit où elle décédé.

Hankison a été déclaré non coupable d’une autre accusation d’usage excessif de la force contre les voisins de Taylor, dont l’appartement a également été touché par les coups de feu, a indiqué le Associated Press a rapporté.

Un jury fédéral de Louisville a rendu son verdict vendredi soir, après des heures de délibérations. À un moment donné, les jurés ont dit au juge qu’ils ne pensaient pas pouvoir parvenir à un verdicta rapporté la chaîne de télévision de Louisville WHAS.

« Cela a pris beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup de patience. C’était difficile », a déclaré la mère de Taylor, Tamika Palmer, à l’Associated Press. « Les jurés ont pris leur temps pour vraiment comprendre que Breonna méritait justice. »

Hankison devrait être condamné le 12 mars et pourrait être condamné à la prison à vie, selon l’AP.

La police a enfoncé la porte de l’appartement de Taylor à Springfield Drive sans prévenir après minuit le 13 mars 2020. Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a déclaré plus tard qu’il pensait que les policiers étaient des intrus par effraction, et il leur a tiré dessus avec une arme à feu appartenant légalement. frappant un policier à la jambe.

Hankison a déclaré lors du procès qu’il s’était déplacé au coin de l’immeuble et avait tiré sur l’unité de Taylor, selon l’AP. Il a tiré 10 coups, mais aucun n’a touché personne.

Deux officiers en plus de Hankison ont riposté au tir de Walker depuis la porte, frappant et tuant Taylor. Ils n’ont pas été inculpés car les procureurs ont estimé que leur recours à la force était justifié en réponse au coup de feu tiré contre eux.

Les procureurs ont déclaré Les actions de Hankison en tirant sans pouvoir voir sa cible ont menacé la vie des citoyens et d’autres officiers, a rapporté le WDRB.

C’était la troisième fois que Hankison était jugé pour des accusations liées au raid.

UN le procès a été déclaré nul lorsque le jury n’a pas pu parvenir à un verdict dans l’affaire fédérale de Hankison en novembre dernier.

En 2022, il a été acquitté lors d’un procès d’État pour mise en danger gratuite.

Hankison, qui a travaillé auparavant pour le service de police de Lexingtona servi 17 ans dans la police de Louisville avant d’être licencié en juin 2020 pour violation de la procédure lorsqu’il a tiré à l’aveugle dans l’appartement de Taylor.

Deux autres officiers, l’ancien sergent du LMPD. Kyle Meany et l’ancien détective du LMPD Joshua Jaynes sont toujours face à des accusations.

Un officier, l’ancien détective du LMPD Kelly Goodlett, a plaidé coupable à une accusation de complot en 2022, admettant qu’elle avait aidé à falsifier l’affidavit du mandat pour permettre aux agents de perquisitionner l’appartement de Taylor, puis avait fait de fausses déclarations pour tenter de le dissimuler.

Sa condamnation est prévue pour le 29 avril.

La mort de Taylor, un technicien des urgences de 26 ans, est devenue un sujet galvanisant au sein du mouvement Black Lives Matter en 2020, conduisant à des appels à une réforme des mandats de perquisition à travers le pays et à des mois de manifestations nocturnes à Louisville.