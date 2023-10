Germán Alejandro Rivera García, un ancien officier de l’armée colombienne de 45 ans, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse.

Rivera, connu sous le nom de « Colonel Mike », faisait partie d’un convoi déployé à la résidence de Moïse le jour de l’assassinat, faisant savoir aux mercenaires qu’ils devaient tuer le président plutôt que de le kidnapper.

Rivera est le deuxième des 11 suspects inculpés dans le cadre du complot de meurtre multinational.

Un juge fédéral de Miami a condamné vendredi un officier de l’armée colombienne à la retraite à la prison à vie pour son rôle dans le complot visant à tuer le président haïtien Jovenel Moïse en 2021, qui a provoqué des troubles sans précédent dans ce pays des Caraïbes.

Germán Alejandro Rivera García, 45 ans, est le deuxième des 11 suspects arrêtés et inculpés à Miami à être condamné dans ce que les procureurs américains ont décrit comme un complot ourdi en Haïti et en Floride visant à embaucher des mercenaires pour kidnapper ou tuer Moïse, qui a été tué à son siège. maison privée près de la capitale haïtienne de Port-au-Prince le 7 juillet 2021.

Rivera, également connu sous le nom de « Colonel Mike », avait plaidé coupable en septembre de complot et de soutien à un complot visant à assassiner le président haïtien. Selon des documents judiciaires, il faisait partie d’un convoi se dirigeant vers la résidence de Moïse le jour du meurtre, après avoir relayé des informations selon lesquelles le plan n’était pas d’enlever le président mais plutôt de le tuer.

Rivera encourt la peine maximale pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité et espère désormais que sa peine pourra être réduite à l’avenir dans le cadre d’un accord de coopération qu’il a signé avec les autorités américaines.

Parfois, les avocats américains recommandent aux juges de réduire une peine s’ils déterminent que la personne reconnue coupable contribue à leur enquête.

Le juge fédéral José E. Martínez a prononcé la sentence lors d’une audience à Miami qui a duré moins de 30 minutes.

“Bonne chance à vous, M. Rivera”, a déclaré le juge après avoir accepté de recommander au Colombien de rester dans une prison fédérale du sud de la Floride, comme il l’avait demandé.

La condamnation intervient quelques mois seulement après que l’homme d’affaires haïtiano-chilien Rodolphe Jaar a été condamné à la prison à vie en juin pour son rôle dans le meurtre de Moïse. Pendant ce temps, l’ancien sénateur haïtien John Joel Joseph devrait être condamné en décembre. Huit autres accusés attendent leur procès l’année prochaine aux États-Unis.

Rivera est entré dans l’audience vêtu d’une chemise et d’un pantalon beiges de prisonnier. Il était menotté et avait des chaînes aux chevilles alors qu’il écoutait la décision du juge, assis à côté de son avocat.

Le Colombien a refusé de faire des déclarations lorsque le juge lui a demandé s’il avait quelque chose à dire. “Pas pour le moment, votre honneur”, répondit Rivera.

Selon les accusations, Rivera, Jaar, Joseph et d’autres, dont une vingtaine de citoyens colombiens et plusieurs doubles citoyens haïtiano-américains, ont participé au complot. Les conspirateurs avaient initialement prévu de kidnapper le président haïtien, puis ont modifié leur plan pour le tuer. Les enquêteurs affirment que les conspirateurs espéraient remporter des contrats sous la direction d’un successeur de Moïse.

Moïse a été tué lorsque des assaillants sont entrés par effraction chez lui. Il avait 53 ans.

Pendant ce temps, plus de 40 suspects dans cette affaire sont toujours détenus en Haïti et croupissent en prison plus de deux ans après l’assassinat alors que le nouveau juge d’instruction poursuit ses interrogatoires. Parmi les personnes arrêtées après le meurtre figurent 18 anciens soldats colombiens, détenus en Haïti.

L’affaire a pris un nouvel essor la semaine dernière lorsque la police a arrêté Joseph Félix Badio, un suspect clé qui travaillait autrefois au ministère de la Justice d’Haïti et à l’unité anti-corruption du gouvernement. Il a été arrêté dans la capitale Port-au-Prince après plus de deux ans de cavale.

Depuis cet assassinat, Haïti a connu une recrudescence de la violence des gangs qui a conduit le Premier ministre à demander le déploiement d’une force armée. Début octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté l’envoi d’une force multinationale dirigée par le Kenya pour aider à combattre les gangs.

Le Kenya n’a pas annoncé de date de déploiement.