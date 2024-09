Un ancien officier de la CIA qui a drogué et agressé sexuellement des dizaines de femmes écope de 30 ans de prison

WASHINGTON — Un agent de longue date de la CIA qui a drogué, photographié et agressé sexuellement plus de deux douzaines de femmes en poste dans le monde entier a été condamné mercredi à 30 ans de prison fédérale après une audience émouvante au cours de laquelle les victimes ont décrit avoir été trompées par un homme qui semblait gentil, éduqué et faisant partie d’une agence « qui est censée protéger le monde du mal ».

Brian Jeffrey Raymondavec une barbe grisonnante et une combinaison de prison orange, était assis, découragé, en entendant sa punition pour l’un des cas de mauvaise conduite les plus flagrants de l’histoire de la CIA. Cette affaire a été relatée dans sa propre bibliothèque de plus de 500 images qui le montrent dans certains cas chevauchant et tâtonnant ses victimes nues et inconscientes.

« On peut dire sans risque de se tromper qu’il s’agit d’un prédateur sexuel », a déclaré la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly en imposant la peine complète demandée par les procureurs. « Vous allez avoir un certain temps pour réfléchir à cela. »

Les procureurs affirment que les agressions de Raymond, âgé de 48 ans, remontent à 2006 et ont suivi sa carrière au Mexique, au Pérou et dans d’autres pays, suivant toutes un schéma similaire :

Il attirait des femmes rencontrées sur Tinder et d’autres applications de rencontre dans son appartement loué par le gouvernement et les droguait tout en leur servant du vin et des collations. Une fois qu’elles étaient inconscientes, il passait des heures à poser avec leurs corps nus avant de les photographier et de les agresser. Il leur ouvrait parfois les paupières et leur mettait les doigts dans la bouche.

Une à une, une douzaine de victimes de Raymond, identifiées uniquement par un numéro au tribunal, ont raconté comment l’espion de longue date a bouleversé leur vie. Certaines ont dit qu’elles n’ont appris ce qui s’était passé qu’après que le FBI leur ait montré les photos de leur agression alors qu’elles étaient inconscientes.

« Mon corps ressemble à un cadavre sur son lit », a déclaré une victime à propos des photos. « Maintenant, je fais des cauchemars dans lesquels je me vois morte. »

L’une d’elles a raconté avoir souffert d’une dépression nerveuse. Une autre a parlé d’un état de transe récurrent qui l’a amenée à griller des feux rouges en conduisant. Plusieurs ont raconté comment leur confiance en autrui avait été brisée à jamais.

« J’espère qu’il sera hanté par les conséquences de ses actes pour le reste de sa vie », a déclaré l’une des femmes, qui, comme d’autres, a regardé Raymond de haut alors qu’ils s’éloignaient du podium.

Lisant une déclaration, Raymond a déclaré au juge qu’il avait passé d’innombrables heures à réfléchir à sa « spirale descendante ».

« Cela a trahi tout ce que je représente et je sais qu’aucune excuse ne sera jamais suffisante », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point je suis désolé. Ce n’est pas ce que je suis et pourtant c’est ce que je suis devenu. »

La condamnation de Raymond intervient dans un contexte de débats sur les abus sexuels au sein de la CIA. The Associated Press signalé La semaine dernière, un autre officier vétéran de la CIA a été inculpé en Virginie pour avoir prétendument tendu la main vers la jupe d’une collègue et l’avoir embrassée de force lors d’une soirée arrosée au bureau.

Un autre ancien employé de la CIA, un officier stagiaire, doit être jugé devant jury le mois prochain pour avoir agressé une femme portant un foulard dans une cage d’escalier du siège de l’agence à Langley, en Virginie. Cette affaire a enhardi certains deux douzaines les femmes doivent se manifester auprès des autorités et du Congrès pour raconter leurs propres récits d’agressions sexuelles, d’attouchements non désirés et de ce qu’elles considèrent comme les efforts de la CIA pour les faire taire.

Et pourtant, l’ampleur des inconduites sexuelles au sein de la CIA reste un secret classé au nom de la sécurité nationale, y compris un récent rapport de surveillance interne de 648 pages qui a révélé des lacunes systémiques dans le traitement de ces plaintes par l’agence.

« Le caractère confidentiel des activités de l’agence a permis à celle-ci de cacher beaucoup de choses », explique Liza Mundy, auteure de Sisterhood: The Secret History of Women at the CIA. L’agence, dominée par les hommes, a longtemps été un refuge pour les abus sexuels flagrants. « Pendant des décennies, les hommes au sommet de la hiérarchie ont eu carte blanche. »

La CIA a publiquement condamné les crimes de Raymond et mis en œuvre des réformes radicales destinées à assurer la sécurité des femmes, à simplifier les plaintes et à sanctionner plus rapidement les délinquants.

Mais un voile de secret entoure toujours l’affaire Raymond près de quatre ans après son arrestation. Même après que Raymond a plaidé coupable À la fin de l’année dernière, les procureurs ont hésité quant à la nature exacte de son travail et ont refusé de divulguer une liste complète des pays où il a agressé des femmes.

Ils ont néanmoins offert un compte rendu débridé de la conduite de Raymond, le décrivant comme un « délinquant en série » dont les agressions se sont multipliées au fil du temps et sont devenues « presque frénétiques » lors de son dernier poste à la CIA à Mexico, où il a été découvert en 2020 après qu’une femme nue a crié à l’aide depuis le balcon de son appartement.

Les autorités américaines ont fouillé les appareils électroniques de Raymond et ont commencé à identifier les victimes qu’il avait répertoriées par leur nom et leurs caractéristiques physiques, toutes ayant décrit avoir subi une forme de perte de mémoire pendant le temps passé avec lui.

Une victime a déclaré que Raymond lui semblait être un « parfait gentleman » lorsqu’ils se sont rencontrés au Mexique en 2020, se souvenant seulement qu’ils s’étaient embrassés. À l’insu de la femme, après qu’elle eut perdu connaissance, il a pris 35 vidéos et photos en gros plan de ses seins et de ses parties génitales.

« La manipulation du prévenu a souvent amené les femmes à se sentir coupables d’avoir perdu connaissance, à se sentir honteuses et à s’excuser auprès du prévenu », ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire. « Il était plus que disposé à manipuler les femmes, suggérant souvent qu’elles avaient trop bu et que, malgré leur instinct contraire, rien ne s’était passé. »

Raymond, originaire de San Diego et ancien stagiaire de la Maison Blanche, parle couramment l’espagnol et le mandarin. Il a finalement plaidé coupable de quatre des 25 chefs d’accusation fédéraux, dont abus sexuel, coercition et transport de matériel obscène. Dans le cadre de sa peine, le juge lui a ordonné de payer 10 000 dollars à chacune de ses 28 victimes.

Les avocats de Raymond avaient demandé la clémence, affirmant que son travail « quasi-militaire » à la CIA dans les années qui ont suivi le 11 septembre était devenu un terrain propice à l’insensibilité émotionnelle et à « l’objectification d’autres personnes » qui ont permis pendant des années ses attaques contre les femmes.

« Alors qu’il travaillait sans relâche à son poste au gouvernement, il a ignoré son propre besoin d’aide et, au fil du temps, il a commencé à s’isoler, à se détacher des sentiments humains et à devenir émotionnellement engourdi », a écrit l’avocat de la défense Howard Katzoff dans un dossier judiciaire.

« C’était un employé précieux du gouvernement, mais cela lui a coûté cher et l’a conduit sur un chemin sombre. »

