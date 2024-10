Un ancien officier de Houston s’est précipité dans une ambulance lors de la détermination de la peine lors d’un procès pour double meurtre

HOUSTON– La condamnation d’un ancien policier de Houston condamné de meurtre dans la mort d’un couple au cours d’une Raid antidrogue de 2019 a été suspendu jeudi après avoir subi une urgence médicale dans la salle d’audience.

Un procureur s’adressait aux jurés lors des plaidoiries finales de la phase de punition de Gérald Goines procès où l’on pouvait entendre l’ancien officier respirer lourdement alors qu’il était assis à la table de la défense.

Le jury a été emmené hors de la salle d’audience et Goines a été aidé par l’un de ses avocats et un huissier alors qu’il se dirigeait vers une zone d’attente à l’extérieur de la salle d’audience. Goines a ensuite été vu sur une civière chargée dans une ambulance garée devant le palais de justice.

Son état n’était pas immédiatement connu. En raison du silence prononcé dans cette affaire, ni les procureurs ni les avocats de Goines n’ont voulu commenter ce qui s’est passé.

L’un des autres cas liés à Goines est son arrestation pour drogue en 2004 à Houston. George Floyddont la mort en 2020 aux mains d’un policier du Minnesota a déclenché une prise de conscience à l’échelle nationale du racisme dans le maintien de l’ordre. Un conseil d’administration texan en 2022 a refusé une demande visant à ce que Floyd reçoive une grâce posthume pour sa condamnation pour drogue résultant de son arrestation par Goines.

L’une des avocates de Goines, Nicole DeBorde, avait déclaré aux jurés lors des plaidoiries finales que « la santé de l’homme de 60 ans était détruite » après avoir reçu une balle dans le visage lors du raid meurtrier.

La juge de district de l’État, Veronica Nelson, a déclaré plus tard aux jurés que les plaidoiries finales pourraient reprendre vendredi ou lundi.

Goines risque la prison à vie après avoir été reconnu coupable la semaine dernière pour la mort en janvier 2019 de Dennis Tuttle, 59 ans, et de son épouse Rhogena Nicholas, 58 ans. Le couple et leur chien ont été tués par balle après que des policiers ont fait irruption dans leur maison en utilisant un mandat d’arrêt qui ne les obligeait pas à s’annoncer avant d’entrer.

Au cours du procès, les procureurs ont présenté des témoignages et des preuves qui, selon eux, montraient que Goines avait menti pour obtenir un mandat de perquisition qui présentait faussement le couple comme de dangereux trafiquants de drogue. Le raid a donné lieu à un violent affrontement au cours duquel le couple a été tué et quatre policiers, dont Goines, ont été blessés par balle et un cinquième blessé.

Les avocats de Goines avaient reconnu que l’ex-officier avait menti pour obtenir le mandat de perquisition, mais avaient minimisé l’impact de ses fausses déclarations. Ses avocats ont présenté le couple comme des toxicomanes armés et ont déclaré qu’ils étaient responsables de leur propre mort parce qu’ils avaient tiré sur les policiers.

Après la perquisition, les enquêteurs ont déclaré n’avoir trouvé que de petites quantités de marijuana et de cocaïne dans la maison.

Une enquête sur cette perquisition a révélé des problèmes systémiques de corruption au sein de l’unité des stupéfiants de la police.

Une douzaine d’officiers liés à la brigade des stupéfiants qui ont mené le raid, dont Goines, étaient plus tard inculpé sur d’autres accusations suite une enquête pour corruption. En juin, un juge a rejeté les accusations portées contre certains d’entre eux.

Depuis cette perquisition, les procureurs ont examiné des milliers de dossiers traités par l’unité des stupéfiants.

La Cour d’appel pénale du Texas a renversé au moins 22 condamnations liées à Goines, qui risque également frais fédéraux.

Poursuites fédérales en matière de droits civils déposée par les familles de Tuttle et Nicholas contre Goines et 12 autres officiers impliqués dans le raid et contre la ville de Houston devraient être jugés en novembre.

___

Suivez Juan A. Lozano : https://twitter.com/juanlozano70