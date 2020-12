HOUSTON (AP) – Un ancien capitaine de la police de Houston a été accusé de voies de fait mardi après avoir chassé un homme de la route et l’avoir tenu sous la menace d’une arme dans le but de prouver ce que les autorités ont appelé un faux stratagème de fraude électorale.

Mark Aguirre a affirmé qu’un réparateur de climatiseurs était le cerveau d’un énorme stratagème de fraude électorale. Aguirre a déclaré que le camion de l’homme était rempli de bulletins de vote frauduleux lorsqu’il y avait fait rouler son SUV le 19 octobre, selon les autorités.

«Le défendeur a déclaré que (le chauffeur) a environ sept cent cinquante mille bulletins de vote frauduleux et utilise des enfants hispaniques pour signer les bulletins de vote parce que les empreintes digitales des enfants n’apparaissent dans aucune base de données», selon un affidavit d’arrestation.

Aguirre a déclaré à la police que lui et des amis avaient installé un «poste de commande» dans un hôtel Marriott de la banlieue de Houston et surveillé 24 heures sur 24 le réparateur pendant quatre jours, selon l’affidavit. Il a dit qu’il avait ensuite fait sortir le camion de l’homme de la route, pointé une arme sur lui, l’avait forcé à se mettre à terre et lui avait mis un genou sur le dos, selon l’affidavit.

La police qui a répondu à l’incident a fouillé le camion et n’a trouvé que des pièces et des outils de climatisation, ont déclaré les autorités. Les autorités n’ont pas nommé le chauffeur de camion, qui n’a pas été blessé.

« Une longue enquête … a déterminé que les allégations de fraude électorale étaient infondées et aucune preuve de scrutin illégal n’a été trouvée », a déclaré la police de Houston.

Aguirre a dit à un policier sur les lieux: «J’espère juste que vous êtes un patriote», selon l’affidavit.

Le lieutenant Wayne Rubio du bureau du procureur général du Texas a déclaré plus tard à la police qu’Aguirre avait demandé à son bureau de procéder à un contrôle routier pour son enquête et lorsque Rubio a dit qu’il ne pouvait pas le faire, Aguirre a déclaré qu’il le ferait lui-même et « ferait un citoyen arrestation », selon l’affidavit.

Aguirre, 63 ans, a été accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas d’avocat pour Aguirre.

S’il est reconnu coupable, Aguirre risque jusqu’à 20 ans de prison. La police n’a identifié aucun autre suspect.

La police a déclaré qu’Aguirre avait été payé 266 400 $ par le Liberty Center for God and Country, basé à Houston, une organisation à but non lucratif dirigée par l’activiste du parti GOP, le Dr Steven Hotze.

Un courtier du pouvoir conservateur, Hotze a intenté une action en justice pour arrêter l’extension du vote anticipé au Texas pour les élections de cette année. Il a également poursuivi des responsables du comté de Harris, où se trouve Houston, pour limiter le vote en personne et par correspondance, faisant des allégations sans preuve selon lesquelles les démocrates se livraient à une «récolte de bulletins de vote» en recueillant des votes de personnes sans abri ou âgées.

Les allégations du président Donald Trump et d’autres de fraude électorale massive ont été réfutées par plusieurs juges, des responsables électoraux d’État, une branche du département de la sécurité intérieure de sa propre administration et le procureur général William Barr.

Hotze faisait également partie d’un groupe d’individus qui ont tenté en vain de contester la légalité du vote au volant dans le comté de Harris.

Jared Woodfill, un avocat de Hotze, a déclaré que Liberty Center avait employé la société d’Aguirre et une vingtaine d’enquêteurs qui enquêtaient sur des allégations de fraude électorale pendant les élections.

Woodfill a déclaré qu’il ne savait pas si Aguirre travaillait sur l’enquête au moment de l’agression présumée, mais que Liberty Center n’approuve pas de telles tactiques.

«Nous n’approuverions jamais cela, en disant: allez tirer quelqu’un, mettez une arme sur sa tête et faites-lui ouvrir son camion», a-t-il déclaré.

Woodfill a déclaré qu’il serait «surpris si les allégations étaient vraies. Cela semble hors de propos pour aucune des personnes qui travailleraient sous Liberty Center. «

Le procureur du district du comté de Harris, Kim Ogg, a déclaré que les actions d’Aguirre «franchissaient la ligne entre la politique sale et la commission d’un crime violent».

«Nous avons de la chance que personne n’ait été tué», a déclaré Ogg. «Son enquête présumée était en arrière depuis le début – d’abord en alléguant qu’un crime avait été commis, puis en essayant de prouver qu’il s’était produit.»

Aguirre a été renvoyé du département de police de Houston en 2003 après un raid bâclé au cours duquel près de 300 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une répression des courses de rue illégales. La plupart des personnes arrêtées n’étaient pas liées à des courses de rue et les charges ont été abandonnées. Aguirre a été jugé et acquitté de cinq chefs d’oppression officielle.

