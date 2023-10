Un officier de l’armée colombienne à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir dirigé un groupe de commandos dans l’assassinat du président haïtien a été condamné vendredi à la prison à vie par le tribunal fédéral de Miami, bien qu’il espère une peine moins sévère dans le cadre d’un accord de coopération avec les procureurs fédéraux.

Germán Alejandro Rivera Garcia, alias « Colonel Mike », a admis avoir rencontré fin juin 2021 plusieurs co-conspirateurs en Haïti pour discuter de la destitution du président haïtien Jovenel Moïse par la force, y compris d’un complot visant à l’assassiner le mois suivant.

Au cours de la réunion secrète, Germán Alejandro Rivera Garcia, alias « Colonel Mike », a reçu lors d’un appel vidéo des instructions d’un compatriote colombien du sud de la Floride – qui se trouvait être un informateur du FBI – selon laquelle Rivera devait suivre les instructions d’un autre homme participant à la réunion. en Haïti, selon les archives judiciaires.

Cet homme anonyme “a ensuite dit à Rivera et à un autre co-conspirateur que le président serait assassiné dans le cadre de l’opération”, selon une déclaration factuelle déposée au tribunal fédéral de Miami dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de Rivera pour complot de meurtre le mois dernier.

Rivera et James Solages, un Haïtien-Américain du sud de la Floride, « ont transmis cette information à d’autres membres du complot », dont un autre Haïtien-Américain, Joseph Vincent, et un membre du commando colombien de Rivera, Mario Antonio PalaciosPalacios. Ce dernier est essayant de faire rejeter ses « aveux » aux agents du FBI parce qu’il prétend qu’il a été obtenu sous pression.

L’échange d’appels vidéo a eu lieu dans les deux semaines suivant l’assassinat de Moïse le 7 juillet 2021 par un groupe d’anciens soldats colombiens, selon les autorités américaines, marquant un changement stratégique entre l’enlèvement du dirigeant haïtien et son assassinat à son domicile dans une banlieue à flanc de colline. en dehors de la capitale Port-au-Prince.

Au cours de l’année écoulée, 11 accusés ont été accusés de complot en vue d’assassiner le président haïtien ou d’avoir joué un rôle de soutien dans une affaire menée par le FBI et poursuivie par le bureau du procureur américain du sud de la Floride. Parmi les inculpés figurent : Rivera, 45 ans, qui a plaidé coupable en septembre, Solages, Vincent et Palacios. Un 12ème suspect, JJoseph Félix Badio, ancien responsable anti-corruption du gouvernement haïtien, a été arrêté la semaine dernière en Haïti et pourrait être transféré à Miami pour faire face à des accusations dans l’affaire d’assassinat.

Le président haïtien Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine Marie Etienne Joseph, s’adresse à un groupe d’Haïtiens vivant dans le sud de la Floride qui l’ont accueilli alors qu’il effectue sa première visite à Miami en tant que président lors d’une réunion communautaire au Centre culturel Little Haiti vendredi. , 16 juin 2017. PORTAIL PEDRO/[email protected]

La déclaration factuelle de Rivera fournit de nouveaux détails sur les réunions entre co-conspirateurs en Haïti et dans le sud de la Floride qui ont conduit à l’assassinat choquant de Moïse, qui a provoqué des troubles sans précédent dans l’île des Caraïbes.

Selon la déclaration factuelle, Rivera a commencé à se réunir en personne en Haïti et par vidéoconférence dans le sud de la Floride avec les co-conspirateurs en février 2021. Lors de diverses réunions, « les conspirateurs ont discuté des méthodes proposées pour mener l’opération et de la nécessité d’acquérir des armes. pour faciliter l’opération », indique le communiqué.

Les réunions tenues dans le sud de la Floride ont réuni plusieurs co-conspirateurs accusés dans l’affaire d’assassinat, dont Arcangel Pretel Ortiz, l’informateur du FBI qui travaillait pour une société de sécurité de la région de Miami. Il aurait aidé à recruter certains commandos colombiens et aurait ordonné à Rivera de suivre les instructions d’un autre conspirateur concernant le complot visant à assassiner le dirigeant haïtien. Parmi les autres personnes présentes aux réunions du sud de la Floride figuraient : Antonio Intriago, chef de la société de sécurité Counter Terrorist Unit ; Christian Sanon, un médecin haïtiano-américain qui aspirait à remplacer Moïse à la présidence ; et Walter Veintemilla, un homme d’affaires du sud de la Floride qui a contribué au financement de l’opération, et Solages.

Rivera a également assisté à des réunions opérationnelles en Haïti avec Intriago, Solages, Sanon, Palacios, l’homme d’affaires haïtien Rodolphe Jaar et l’ancien sénateur haïtien Joseph Joel John. Ces deux derniers hommes ont également été inculpés dans l’affaire de l’assassinat de Miami. Jaar a été condamné à la prison à vie et John a plaidé coupable et attend sa sentence.

Jaar, John et Rivera ont officiellement plaidé coupables de complot en vue de fournir un soutien matériel pour tuer le président haïtien, de fourniture de ce soutien et de complot en vue de tuer ou de kidnapper une personne en dehors des États-Unis.

Mais tous les trois pourraient éviter une peine d’emprisonnement à perpétuité si les procureurs Monica Castro et Andrea Goldbarg recommandent une peine moindre en fonction de leur coopération dans le cadre des accords de plaidoyer.

Des enquêtes distinctes haïtienne, colombienne et américaine sur la mort de Moïse ont été lancées peu après l’assaut qui a laissé le président de 53 ans avec 12 blessures par balle et son épouse, Martine, grièvement blessée. Plus de 40 personnes ont été emprisonnées en Haïti, dont 18 Colombiens, ainsi que des membres de la garde présidentielle haïtienne accusés d’avoir accepté des pots-de-vin pour se retirer ou ne pas se présenter au travail le jour où Moïse a été tué.

Le complot meurtrier tournait autour de suspects collaborant dans le sud de la Floride, en Haïti et en Colombie pour kidnapper puis tuer le dirigeant haïtien, dans le but de le remplacer par un nouveau président et d’obtenir des contrats du gouvernement haïtien, selon les autorités. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a été identifié comme le cerveau qui a orchestré le meurtre de Moïse.

Martine Moïse, en rouge, a été blessée lors de l’attaque qui a tué son mari, le président Jovenel Moïse, debout à ses côtés. Cette photo d’archive les montre trois ans plus tôt lors d’un événement en 2018 au Palais national. Dieu Nalio Chéry/AP

L’enquête s’est intensifiée en février avec le transfert de Rivera et de trois Américains haïtiens sous la garde des États-Unis.

Rivera et deux Américains haïtiens ont été accusés d’avoir aidé à coordonner un enlèvement raté de Moïse visant à le destituer de ses fonctions à son retour d’une visite d’État en Turquie en juin 2021. Les trois mêmes ont également été accusés d’avoir conspiré dans un plan final visant à le tuer à sa maison dans la banlieue à flanc de colline de Port-au-Prince le mois suivant.

Ces suspects sont : Solages, 37 ans, qui a quitté son emploi dans une maison de retraite du sud de la Floride pour aller travailler pour une entreprise de sécurité de la région de Miami liée au complot visant à destituer Moïse de ses fonctions ; Vincent, 57 ans, ancien informateur confidentiel de la Drug Enforcement Administration qui vivait dans le sud de la Floride ; et Rivera, le colonel colombien à la retraite qui est l’un des dirigeants de l’attaque meurtrière.

Également transféré à Miami : Sanon, 64 ans, médecin et pasteur haïtien qui partageait son temps entre les États-Unis et sa patrie des Caraïbes et souhaitait remplacer Moïse à la présidence. Sanon, qui n’a pas été impliqué dans la principale affaire de complot visant à kidnapper et tuer le président haïtien mais qui fait face à des accusations connexes, est tombé en disgrâce auprès du groupe en tant que successeur possible de Moïse dans les semaines qui ont précédé son assassinat.