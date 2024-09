Un ancien officier a envoyé par SMS une photo de Tyre Nichols ensanglanté à son ex-petite amie

MEMPHIS, Tennessee — Un ancien policier de Memphis accusé dans l’affaire coups mortels de Pneu Nichols Il a envoyé à son ex-petite amie une photo de l’homme grièvement blessé la nuit où il a été frappé à coups de poing, de pied et de matraque de police à la suite d’un contrôle routier, selon les témoignages entendus au procès mercredi.

Brittany Leake, une policière de Memphis et ancienne petite amie de Demetrius Haley, a témoigné lors du procès pénal qu’elle était au téléphone avec Haley lorsque les policiers ont arrêté Nichols pour un contrôle routier. Elle a déclaré avoir entendu une « agitation », notamment des ordres verbaux demandant à quelqu’un de tendre la main aux policiers.

L’appel a pris fin, mais Haley a ensuite envoyé la photo par SMS dans un groupe de discussion comprenant Haley, Leake et sa filleule, a-t-elle témoigné. Les procureurs ont montré la photo au jury. On y voit Nichols les yeux fermés, allongé sur le sol avec ce qui semblait être du sang près de sa bouche et ses mains derrière son dos.

Leake a déclaré que lorsqu’elle a vu la photo, sa réaction a été : « Oh mon Dieu, il doit absolument aller en Méditerranée. »

Le Med est l’abréviation de l’hôpital de traumatologie de Memphis.

Haley, Tadarrius Bean et Justin Smith sont jugés après avoir plaidé non coupable des accusations selon lesquelles ils ont privé Nichols de ses droits civils par un usage excessif de la force et un défaut d’intervention, et ont fait obstruction à la justice par subornation de témoins.

Le département de police de Memphis a licencié les trois hommes, ainsi qu’Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr., après la mort de Nichols. Le passage à tabac a été filmé par la police, qui a été rendue publique. Les officiers ont ensuite été inculpés pour des accusations fédérales. Martin et Mills ont a accepté des accords de plaidoyer.

Lors de son témoignage mercredi, Leake a déclaré qu’elle avait supprimé la photo après l’avoir vue et que l’envoi d’une telle photo était contraire à la politique de la police.

« Je n’étais pas offensée, mais c’était difficile à regarder », a-t-elle déclaré.

Leake a déclaré que Haley lui avait déjà envoyé des photos de drogues et d’une personne blessée dans un accident de voiture.

Plus tôt mercredi, Martin était à la barre des témoins pour la troisième journée. Les avocats de la défense ont tenté de montrer des incohérences entre les déclarations de Martin aux enquêteurs et son témoignage au tribunal. Martin a reconnu avoir menti sur ce qui s’est passé aux enquêteurs internes du département de police de Memphis, pour tenter de dissimuler et de « justifier ce que j’ai fait ».

Mais Martin a déclaré avoir dit la vérité aux enquêteurs du FBI après avoir plaidé coupable en août, notamment en déclarant qu’il avait ressenti une pression sur son ceinturon de service où se trouvait son arme lors du contrôle routier, mais qu’il n’avait pas pu voir si Nichols essayait de récupérer son arme. Martin a témoigné avoir dit « lâche mon arme » lors du contrôle routier.

Martin Zummach, l’avocat de Justin Smith, a demandé à Martin s’il connaissait des raisons pour lesquelles Nichols n’avait pas simplement dit : « J’abandonne. »

« Il est hors de lui », a dit Martin. « Désorienté. »

Martin a témoigné que la situation s’est rapidement aggravée lorsque Haley a sorti son arme et a violemment arraché Nichols de sa voiture, en utilisant des jurons et en omettant de dire à Nichols pourquoi il avait été arrêté et sorti du véhicule.

« Il n’a jamais eu l’occasion d’obtempérer », a déclaré Martin.

Nichols, qui était noir, a été aspergé de gaz poivré et frappé avec un pistolet paralysant lors du contrôle routier, mais il s’est enfui. vidéo de la police Les cinq policiers, qui sont également noirs, l’ont ensuite battu à environ un pâté de maisons de chez lui, alors qu’il appelait sa mère.

La vidéo montre les policiers qui se déplacent et discutent pendant que Nichols se débat avec ses blessures. Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après le passage à tabac.

Un rapport d’autopsie révèle que Nichols, père d’un garçon aujourd’hui âgé de 7 ans, est mort des suites de coups à la tête. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des contusions sur sa tête et sur d’autres parties de son corps.

Jesse Guy a témoigné qu’il travaillait comme ambulancier pour le service d’incendie de Memphis la nuit du passage à tabac. Il est arrivé sur les lieux après deux techniciens médicaux d’urgence, Robert Long et JaMichael Sandridge.

Guy a déclaré qu’il n’avait pas été informé des problèmes médicaux que Nichols avait rencontrés avant son arrivée, et que Nichols était blessé, assis sur le sol et ne répondait pas.

Nichols n’avait plus de pouls et ne respirait pas, et « il avait l’impression qu’il était sans vie », a déclaré Guy.

Dans l’ambulance, Guy a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire et fourni une ventilation mécanique, et Nichols avait un pouls au moment de son arrivée à l’hôpital, a déclaré le paramédical.

Guy a déclaré que Long et Sandridge n’avaient pas dit s’ils avaient vérifié le pouls et le rythme cardiaque de Nichols, et qu’ils n’avaient pas indiqué s’ils lui avaient administré de l’oxygène. Lorsque l’un des avocats de Bean lui a demandé si ces informations auraient été utiles pour soigner Nichols, Guy a répondu par l’affirmative.

Long et Sandridge ont été licenciés pour avoir enfreint les règles du service d’incendie après le décès de Nichols. Ils n’ont pas été inculpés au pénal.

Les cinq policiers ont également été inculpés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupable. Mills et Martin devraient modifier leur plaidoyer. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas encore été fixée.

___

Le journaliste de l’Associated Press Jonathan Mattise a contribué à cet article depuis Nashville, Tennessee.