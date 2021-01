L’homme d’affaires multimillionnaire Sir Richard Branson est poursuivi pour des dommages de plus de 200000 £ par une victime du cancer qui prétend s’être développée à la suite d’une exposition à l’amiante alors qu’il travaillait dans le magasin phare de Sir Richard, Virgin Records, à Oxford Street.

Le monteur de magasin Bernard Jones, 74 ans, dit qu’il a développé le mésothéliome malin de la maladie terminale à la suite d’une exposition à l’amiante alors qu’il travaillait dans le magasin et dans un autre magasin Virgin à Londres.

Maintenant, il poursuit personnellement Sir Richard Branson et Virgin Records Ltd pour des dommages-intérêts pour ses blessures, et prétend entre autres que la maladie lui écourtera la vie de plus de 12 ans.

M. Jones, de Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, dit qu’il a été exposé à de la poussière et des fibres d’amiante mortelles lorsqu’il travaillait dans les magasins Virgin Record d’Oxford Street et de Sloane Street, Londres, entre 1971 et 1973.

Le magasin d’Oxford Street était autrefois un magasin de chaussures et, dans une équipe de six monteurs, il a arraché de vieux panneaux et feuilles d’isolation en amiante avec des marteaux et des barres de pied de biche, ce qui a produit des nuages ​​de poussière d’amiante, selon un bref publié par la High Court de Londres récemment rendu public.

À la fin de chaque journée, M. Jones dit qu’il a balayé la poussière et les débris d’amiante, puis installé des panneaux Asbestolux contenant de l’amiante dans les magasins, travaillant aux côtés du charpentier qui a coupé les planches. Il a aussi parfois dormi sur place au magasin de Sloane Street, affirme-t-il.

Les documents de la Haute Cour indiquent que M. Jones a développé pour la première fois des symptômes de mésothéliome au début de 2020 et qu’une lettre a été envoyée à Virgin Records en juillet 2020 décrivant la réclamation, mais que cette lettre n’a même pas été reconnue.

Il est affirmé que ses avocats ont ensuite envoyé une lettre de suivi et un e-mail rappelant à Virgin que M. Jones a une espérance de vie limitée, mais que, encore une fois, l’entreprise n’a pas répondu.

Il souffrait d’un essoufflement croissant et de douleurs thoraciques au début de 2020, entraînant une incapacité respiratoire d’environ 40%, indique le bref.

Il dit qu’en juin 2020, il avait besoin de morphine à libération lente pour la douleur et a été traité par immunothérapie.

Son pronostic est sombre, dit le bref, et il fait face à un avenir de douleur, d’essoufflement et de débilité de plus en plus sévères, avant de devenir probablement complètement incapable. Il aura probablement besoin de soins infirmiers constants.

M. Jones accuse Sir Richard et Virgin Records de négligence, affirmant qu’ils l’ont mis au travail dans des conditions où il a été exposé à des quantités substantielles d’amiante, l’ont amené à déchirer les panneaux d’amiante, à balayer la poussière et les débris d’amiante, à travailler aux côtés d’autres installant Asbestolux sans protection respiratoire, et ne l’a pas averti des dangers.