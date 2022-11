Un ancien monastère chrétien découvert en Arabie — RT World News

Le site, découvert sur une île au large des Émirats arabes unis, pourrait être antérieur à l’avènement de l’islam

Des archéologues des Émirats arabes unis ont mis au jour les ruines d’un monastère chrétien sur une île au large de l’émirat d’Umm al-Quwain. Caché pendant plus d’un millénaire sous une dune de sable, le monastère est peut-être antérieur à la montée de l’islam dans la péninsule arabique.

Le département du tourisme et de l’archéologie de l’émirat a annoncé la découverte jeudi. Les archéologues ont découvert les restes d’une église, un réfectoire (salle à manger), des citernes et des cellules pour les moines où ils ont passé du temps dans la solitude, a rapporté The National, un site d’information basé à Dubaï.

La datation au carbone sur la poterie fouillée sur le site a révélé qu’il a été occupé entre la fin du VIe siècle et le milieu du VIIIe siècle.

Le prophète Mahomet est né à la fin du VIe siècle et il a fallu attendre le milieu du VIIe siècle pour que le premier calife, Abu Bakr, place toute la péninsule arabique sous la domination islamique. Avant cette première conquête islamique, l’Arabie abritait des chrétiens, des juifs, des clans et des tribus d’Arabes païens.















“C’est une découverte extrêmement rare”, Le professeur Tim Power, archéologue de l’Université des Émirats arabes unis qui a participé aux fouilles, a déclaré à The National. “C’est un rappel important d’un chapitre perdu de l’histoire arabe.”

Power a expliqué que les moines n’avaient probablement pas été chassés du site par les forces du Califat. Plutôt, “l’endroit a été lentement abandonné.” Les chrétiens et les musulmans ont généralement coexisté pendant environ 300 ans après la montée de l’islam, a-t-il poursuivi, ajoutant que “il n’y avait aucun signe de dévastation, de violence ou d’incendie” au monastère.

Au lieu de cela, l’équipe de Power a découvert des calices en verre utilisés pour mélanger le vin, une citerne potentiellement utilisée pour les baptêmes, une cuisine et un four utilisé pour la cuisson du pain de communion.

Le monastère est le deuxième site paléochrétien découvert aux Émirats arabes unis. Des archéologues travaillant sur l’île Sir Bani Yas au large d’Abu Dhabi en 1990 ont découvert un monastère chrétien datant d’une période similaire. Au total, six anciens monastères ont été découverts le long des rives du golfe Persique.