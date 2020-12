Elle a déclaré que cela mettrait en péril les efforts de collecte de fonds de Barnardo s’il devenait « encore un autre organisme de bienfaisance plus obsédé par le politiquement correct et la signalisation de la vertu que d’aider réellement les personnes dans le besoin ».

L’article faisait référence à des exemples bien connus de privilèges blancs, y compris des taux d’emploi plus élevés, des taux plus faibles de poursuites et de condamnations et une espérance de vie plus longue pour les Blancs, les femmes noires africaines ayant un taux de mortalité quatre fois plus élevé que les femmes blanches au Royaume-Uni.