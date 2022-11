Un ancien ministre britannique en disgrâce cherche la rédemption dans la jungle

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé sujet aux scandales, cherche une forme improbable de rédemption dimanche : tenter de gagner « I’m A Celebrity… Get Me Out of Here » – une émission de téléréalité exténuante et souvent horrible se déroulant dans la jungle australienne.

Hancock a dirigé la réponse de la Grande-Bretagne au COVID-19 au cours de la première année de la pandémie, disant aux gens de rester à l’écart des autres pour protéger le service de santé – puis s’est fait prendre en train d’enfreindre les propres règles de son gouvernement lorsqu’une vidéo est apparue de lui embrassant et pelotant un assistant qu’il avait une liaison avec.

Il a été contraint de démissionner lorsque le journal The Sun a publié les images de CCTV. Cette fois, cependant, il sait que la caméra est allumée et se comporte d’une manière que beaucoup trouveront encore plus désagréable : manger les parties inférieures crues des chameaux, des vaches et des moutons, entre autres.

Pourtant, le public britannique n’est apparemment pas d’accord.

L’émission envoie un groupe de personnes célèbres, souvent des célébrités de la liste C, dans la forêt tropicale australienne, les soumet à des procès impliquant des araignées et des serpents, et permet au public de les voter un par un. Alors que de nombreux Britanniques ont été dégoûtés par l’apparence de Hancock, le blâmant pour les échecs apparents de la réponse précoce du gouvernement à la pandémie, les téléspectateurs ont bouleversé les attentes en votant pour Hancock jusqu’à la finale de dimanche soir.

L’ancien chef de la santé a déjà vu le dos du chanteur du Culture Club Boy George et de l’ancien joueur de rugby Mike Tindall, dont l’épouse, Zara, est la nièce du roi Charles III. Le corps de Tindall a abordé Hancock dans une autre des tâches de la série et s’est moqué de la politique politicienne de l’ancien secrétaire à la Santé.

“Il veut clairement gagner”, a déclaré Tindall, ajoutant que Hancock pointait constamment son t-shirt avec le numéro de vote vers la caméra. « Politicien un jour, politicien toujours. Toujours interroger pour des votes.

Les autres politiciens ont été moins enthousiastes que le public qui vote. Lorsqu’il a été annoncé que Hancock comparaîtrait, il a été désigné par ses collègues législateurs, dont beaucoup de son propre parti, et il a été suspendu en tant que député conservateur.

Son succès semble n’avoir rien fait pour apaiser leur colère. S’adressant à Sky News dimanche, le ministre du Cabinet Mark Harper a déclaré: «Je ne pense pas que les députés en exercice devraient participer à des programmes de télé-réalité.

“Même s’ils s’en sortent bien, je pense toujours qu’ils devraient faire le travail pour lequel ils reçoivent un bon salaire, à savoir représenter leurs électeurs.”

Annonçant qu’il allait “intensifier”, le comédien australien Adam Hills, animateur de l’émission d’actualité humoristique “The Last Leg”, s’est rendu dans la circonscription de Hancock dans l’est de l’Angleterre le week-end dernier et a rencontré les habitants pour entendre leurs problèmes.

“Je pense que je peux faire un meilleur travail en une semaine que ce qu’il a fait jusqu’à présent”, a déclaré Hills lors de l’émission.

Pourtant, un retour politique pour Hancock n’est pas hors de question. La législatrice conservatrice Nadine Dorries a été suspendue en 2012 pour avoir participé à la même émission. Neuf ans plus tard, le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, l’a nommée dans son cabinet.