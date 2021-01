Un ancien mineur qui a vécu sur la même route pendant 101 ans est mort du coronavirus des mois après que toute sa rue se soit avérée lui chanter Joyeux anniversaire.

Harold Reed est décédé la veille de Noël après avoir combattu le virus dans une maison de soins à Douvres, dans le Kent.

Il avait vécu sur Dickson Road à Tower Hamlets, dans l’est de Londres, toute sa vie avant de déménager dans l’établissement en mai.

M. Reed a fait la une des journaux lorsqu’une vidéo est apparue montrant qu’il était chanté Joyeux anniversaire par ses voisins alors qu’il protégeait en avril.

Son fils Victor a déclaré à KentOnline: « Il n’a jamais eu besoin de quitter Dickson Road et il a adoré là-bas.

« Les quartiers sont différents maintenant, mais il connaissait toutes les personnes qui vivaient dans cette rue à la fin des années 50 et au début des années 60.

« Dans l’ensemble, papa a eu une vie très heureuse et épanouie et ses souvenirs continueront avec sa famille pendant de nombreuses années. »

Dans la vidéo d’avril, M. Reed s’est assis devant sa porte d’entrée sur le siège de son déambulateur pour saluer ses voisins.

L’un d’eux, June Murphy, a déclaré: «Harold est aimé et respecté de nous tous. Je suis honoré de connaître ce type. Il a mon plus grand respect.

M. Reed sourit alors que ses voisins faisaient irruption dans une interprétation tapageuse de Happy Birthday To You.

Ceux qui vivaient dans la rue sont restés à distance car ils lui souhaitaient tous bonne chance pour son 101e anniversaire.

À la fin de la chanson, la foule a applaudi et M. Reed les a tous applaudis.

Une dame âgée et une autre femme lui ont tendu ses cartes d’anniversaire et il a essuyé une larme de son œil.

M. Reed est né juste après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, et avait neuf frères et sœurs.

Mais ils ont perdu leur père à l’âge de 12 ans et le directeur de son école l’a laissé abandonner pour trouver du travail et aider sa famille.

Il a travaillé chez les tailleurs d’Alston à Douvres comme emballeur et livreur avant d’être mineur au Kent Coalfield au début de la Seconde Guerre mondiale.

Il n’a jamais été déployé pour combattre en Europe parce que son travail signifiait qu’il était nécessaire à la maison. Mais il a rejoint la Home Guard et était stationné au port de Douvres.

M. Reed est ensuite devenu couvreur et carreleur pour une entreprise appelée John Williams, ce qu’il a fait jusqu’à l’âge de 69 ans.

Il était marié à Phyllis – décédé en 2003 – à partir de 1948 et ils vivaient sur la route de sa famille depuis 1957.

Leurs enfants sont Victor, 64 ans, Brian, 58 ans et Alan. Alan est décédé d’une crise cardiaque en 2018 à 69 ans.

Victor et Brian ont déclaré qu’il était en bonne santé pendant la majeure partie de sa vie, mais que sa vue et sa mobilité ont commencé à disparaître il y a six ans.

Les épouses des frères, Mandy et Sharon, se sont occupées de M. Reed jusqu’à ce qu’il entre dans le foyer résidentiel Alandale à Whitfield.

M. Reed laisse dans le deuil huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.