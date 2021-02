Des ex-employés du projet Lincoln « Never Trump » auraient demandé à être libérés des accords de non-divulgation afin de pouvoir parler ouvertement des allégations selon lesquelles le co-fondateur du groupe serait un harceleur sexuel en série.

Six personnes qui travaillaient pour le groupe politique de haut niveau ont maintenant écrit à l’organisation pour demander à être libérée des accords juridiques les empêchant de discuter de John Weaver, qui est accusé d’envoyer des messages non sollicités et sexuellement suggestifs à plus de 20 hommes, dont un qui était seulement 14 lors de leur premier contact. Dans certains cas, il aurait partagé des photographies explicites avec les individus et leur offrait des emplois en échange de faveurs sexuelles.

L’agent républicain de 61 ans a admis le mois dernier avoir envoyé « inapproprié » messages à plusieurs jeunes hommes.

Le projet Lincoln a répondu aux allégations en qualifiant Weaver de « prédateur » et « menteur, » ajoutant qu’ils avaient été « trompé » et « trahi » par lui. Pourtant, plusieurs rapports ultérieurs ont affirmé que le groupe avait été mis au courant du comportement prédateur de Weaver mais n’avait pas pris de mesures décisives.

Selon l’Associated Press, un haut fonctionnaire de l’organisation a reçu un e-mail d’une personne inscrite sur sa liste de paie en juin 2020, qui détaillait de nombreux cas d’irrégularités sexuelles impliquant Weaver. Le groupe aurait promis d’enquêter sur la question. Weaver a été mis en congé de maladie en août, mais il n’y a pas eu de résolution formelle des accusations incendiaires. Un article publié jeudi par le magazine New York a corroboré l’affirmation selon laquelle le groupe avait été mis au courant du comportement de Weaver bien avant que le scandale ne soit rendu public.

Cependant, l’organisation a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune connaissance des actions de Weaver. Son co-fondateur et vétéran républicain Steve Schmidt a affirmé qu’il n’y avait aucune plainte connue contre Weaver qui aurait justifié une enquête interne.

Mais l’organisation est désormais sur la défensive. Jeudi, le projet Lincoln a annoncé qu’il embauchait un enquêteur externe pour sonder le mandat de Weaver avec le groupe. L’organisation a également publié une déclaration encourageant les employés actuels et anciens à les contacter s’ils voulaient être libérés des accords NDA afin qu’ils puissent rendre public la question.

Mais dans la lettre partagée avec le New York Times, six anciens associés du groupe anti-Trump purs et durs ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas à l’aise d’approcher les dirigeants du groupe à propos du scandale, affirmant que s’attendre à ce que les victimes et d’autres le fassent serait « Déraisonnable et insensible. » La lettre notait également que Jennifer Horn, une ancienne cofondatrice, avait été attaquée par Schmidt après avoir affirmé que ses avertissements répétés à propos de Weaver avaient été ignorés.

Le Lincoln Project a répondu à cette affirmation en publiant des captures d’écran de messages privés qu’elle a échangés avec un journaliste, provoquant de nouvelles réactions négatives à leur encontre. Ils ont ensuite supprimé les tweets, mais on ne sait pas comment ils ont accédé aux messages privés de Horn – et Horn elle-même a tweeté qu’elle n’avait pas donné son consentement pour que son compte soit accessible.

Le groupe insiste sur le fait que Horn a démissionné après que ses demandes de plus d’argent aient été refusées. Elle a décrit les allégations comme «Manifestement faux.»

1. Lincoln Project a tweeté un fil de discussion qui semblait contenir des captures d'écran de leur ancien partenaire @NHJennifercompte de Je ne sais pas comment ils y ont eu accès Ces échanges ont eu lieu avec le journaliste @AmandaBecker Ils ont supprimé le fil mais voici des captures d'écran (Suite)

Hé @Twitter @jack @TwitterSupport Je n'ai pas donné mon consentement.

Le projet Lincoln a fait l’objet d’un examen minutieux avant même que le scandale de harcèlement sexuel n’éclate. Bien que salué par de nombreux libéraux comme une voix de la raison parmi les républicains, le groupe s’est demandé comment il a dépensé les 90 millions de dollars qu’il a levés. Selon une analyse de la société de suivi des publicités Kantar / CMAG, seul un tiers environ de l’argent a été consacré à des publicités qui ont attaqué Trump.

