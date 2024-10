Un ancien membre du personnel déclare que le prince William était « jaloux » de la « popularité » du prince Harry dès son plus jeune âge : « une partie du problème »

Le prince William et le prince Harry ont toujours eu des personnalités différentes. Les deux frères étaient proches quand ils étaient plus jeunes, mais à mesure qu’ils vieillissaient et qu’Harry devenait plus indépendant, les tensions commençaient à monter entre eux. Ces jours-ci, les deux ne sont plus du tout proches.

Bien qu’ils aient grandi amicalement, leurs différentes personnalités se sont parfois heurtées. Aujourd’hui, un ancien membre du personnel affirme que William, qui est le premier sur le trône et qui devrait devenir le prochain roi, était en fait « jaloux » de la « popularité » de son jeune frère pendant sa jeunesse.

Prince William et Prince Harry | Toby Melville/Wpa Pool/Getty Images Le prince William était « jaloux » du prince Harry, selon un ancien membre du personnel

William est un peu plus âgé que son frère et dès sa naissance, on savait qu’il serait le prochain roi. Bien sûr, en conséquence, William était le plus important des deux d’un point de vue royal, même si les deux…