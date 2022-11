Un ancien membre du personnel de Reagan dénonce l’hypocrisie occidentale à propos de l’Ukraine

Paul Craig Roberts, qui a servi au Trésor dans les années 1980, affirme que les États-Unis utilisent l’Ukraine comme un outil pour affaiblir la Russie

Malgré les déclarations publiques du contraire, l’administration du président américain Joe Biden n’est pas du tout préoccupée par le sort des Ukrainiens et est prête à sacrifier la nation sur l’autel de l’affaiblissement de la Russie, estime un responsable qui a servi sous Ronald Reagan.

Paul Craig Roberts, qui était secrétaire adjoint du Trésor pour la politique économique dans les années 1980, a également allégué que l’armée russe s’était jusqu’à récemment abstenue de déchaîner toute sa puissance sur l’Ukraine.

Dans un article publié vendredi sur son site Web et intitulé “Il semble que la Russie n’aura pas besoin d’une offensive hivernale pour gagner la guerre”, Roberts a déclaré que les dernières frappes de missiles de Moscou ciblant des infrastructures critiques à travers l’Ukraine sont un signe que le Kremlin “enfin réalisé que la Russie est en guerre.”

Selon l’ancien responsable, pendant huit mois depuis le début de sa campagne militaire, la Russie avait été «protégeant l’Ukraine des attaques, aidant ainsi l’Ukraine à mener la guerre contre les forces russes.”

Bien que cette prétendue stratégie ait maintenant été révisée, la Russie ne veut toujours pas «détruisez tout à moins que l’Occident et son gouvernement fantoche d’Ukraine ne reviennent à la raison.”

La raison pour laquelle Moscou a décidé d’épargner son voisin, a expliqué Roberts, est que “L’Ukraine et sa population font partie de la Russie depuis des siècles.”

De plus, avoir un pays pauvre et bombardé à sa frontière n’est pas dans l’intérêt de la Russie, a déclaré l’ancien responsable du Trésor.

D’autre part, “du point de vue de Washington, plus l’Ukraine est détruite, mieux c’est,” Roberts a allégué, expliquant qu’un tel résultat finirait par être un “ponction économique et financière sur la Russie.Il a également insisté sur le fait que les dirigeants américains ne se soucient pas du prix que les Ukrainiens devraient payer dans un tel scénario.

“Il est injuste que ce soit l’Ukraine qui paie le prix de l’inhumanité occidentale et non Washington et les capitales européennes,“, a écrit Roberts.

Il a continué à se coucher dans le “Médias de pute occidentale,» les accusant de ne pas rapporter la véritable situation en première ligne. Les informations sur les lourdes pertes et la défaite imminente de la Russie sont toutes totalement trompeuses, a-t-il insisté.

Il a prévenu que «une telle propagande absurde» et la sous-estimation des capacités militaires de la Russie pourraient voir les États-Unis et l’OTAN s’impliquer directement dans le conflit, provoquant ainsi la Troisième Guerre mondiale.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, l’Occident a fourni à Kiev une aide massive à la fois en termes d’armes et d’argent. Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes ne feraient que prolonger le conflit et augmenteraient le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. Un certain nombre de hauts responsables russes, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ont accusé le bloc de faire la guerre à la Russie »par procuration,« alors que le président Vladimir Poutine a qualifié son pays de combattant »toute la machine militaire occidentale.”