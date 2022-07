Un ancien membre du personnel de Cuomo tué en passant une voiture après avoir été expulsé d’un Lyft sur l’autoroute, rapporte

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo. Seth Wenig/Pool/AFP via Getty Images

Sid Wolf a été tué après avoir été expulsé de son trajet Lyft sur une autoroute du Delaware, selon des rapports.

Wolf et ses amis auraient été expulsés de leur véhicule après une dispute avec le chauffeur.

Wolf travaillait auparavant pour l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui s’est dit “choqué”.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Un ancien employé de ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo a été tué par une voiture qui passait après avoir été expulsé de son trajet Lyft sur une autoroute du Delaware, selon plusieurs rapports.

Sid Wolf, 43 ans, voyageait avec cinq amis de Dewey Beach à Bethany Beach sur la route côtière du Delaware aux premières heures du dimanche matin lorsque l’accident s’est produit, WJLA a rapporté.

Le groupe s’est disputé avec leur chauffeur Lyft alors qu’il conduisait sur l’autoroute, incitant le chauffeur à s’arrêter brusquement au milieu d’une voie de gauche et à lui ordonner de sortir, a déclaré la police de l’État du Delaware. dans un communiqué de presse le dimanche. La police n’a pas précisé sur quoi portait la dispute.

Une voiture derrière le Lyft avait changé de voie pour éviter une collision, mais n’a pas vu que Wolf était sorti de la voiture, a indiqué la police. Wolf a été déclaré mort sur les lieux.

On ne sait pas si la partie de l’autoroute où le conducteur de Lyft s’est arrêté avait des voies piétonnes. Les cinq autres passagers n’ont pas été blessés après avoir quitté le Lyft, a indiqué la police.

Le véhicule Lyft a immédiatement pris la fuite, tandis que l’autre conducteur, un homme non identifié de 27 ans, s’est arrêté et a coopéré avec les autorités, a indiqué la police.

Les autorités ont déclaré que l’opérateur Lyft n’avait pas encore été identifié.

Lyft ne semble pas avoir de politique indiquant si les conducteurs peuvent mettre fin prématurément aux trajets. La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Cuomo a confirmé les informations selon lesquelles Wolf travaillait pour lui, tweeter le mardi: “Choqué et attristé d’apprendre cette tragique nouvelle. Sid était un fonctionnaire phénoménal qui a travaillé sans relâche pour le bien de tous les NY’ers. Mon cœur va à Lindsey et à ses deux jeunes filles.”

Choqué et attristé d’apprendre cette tragique nouvelle. Sid était un fonctionnaire phénoménal qui a travaillé sans relâche pour le bien de tous les NY’ers Mon cœur va à Lindsey et ses deux jeunes filles Un membre du personnel de Gov Cuomo tué après avoir reçu l’ordre de quitter Lyft https://t.co/ODiGaWRez3 – Andrew Cuomo (@andrewcuomo) 26 juillet 2022

Un porte-parole de Cuomo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Wolf avait une femme et deux filles, Fox 5 signalé. “Le niveau de choc et de douleur que nous ressentons en ce moment ne peut être mesuré alors que nous continuons à pleurer”, a déclaré sa famille à Fox 5 dans un communiqué. “Nous apprécions vraiment l’effusion d’amour et de soutien que nous avons reçue et demandons gentiment que la vie privée de la famille soit respectée tout au long de ce processus.”

Un GoFundMe car la famille a recueilli plus de 58 000 $ au moment de la rédaction.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.