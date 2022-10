Un ancien membre du personnel de baseball emprisonné pendant 22 ans après la mort par overdose de la star

Eric Kay a été reconnu coupable de distribution d’une substance contrôlée

Eric Kay, l’ancien directeur des communications des Angels de Los Angeles qui a été reconnu coupable d’avoir distribué une substance contrôlée à l’ancien lanceur des Angels décédé Tyler Skaggs, a été condamné mardi à une peine de 22 ans de prison pour son crime.

Skaggs est décédé à l’âge de 27 ans le 1er juillet 2019, lors d’un voyage d’équipe au Texas. Le natif de Los Angeles s’est étouffé avec son propre vomi et une autopsie a révélé des traces d’alcool, d’oxycodone et de fentanyl dans son système.

Au cours du procès de Kay, les procureurs du gouvernement ont présenté des preuves montrant comment il avait distribué les pilules à Skags, dont un comprimé d’oxycodone de 30 milligrammes contenant du fentanyl.

L’agent spécial de la Drug Enforcement Administration, Geoffrey Lindenberg, a déclaré qu’un médecin légiste avait déterminé que “mais pour le fentanyl” dans le système de Skaggs, le lanceur « ne serait pas mort ».

Un certain nombre d’anciens joueurs des Angels, dont Matt Harvey, CJ Cron, Mike Morin et Cameron Bedrosian, ont déclaré que Kay leur avait également fourni des pilules d’oxycodone, ce qui a conduit un jury à le déclarer rapidement coupable de deux chefs d’accusation.

Réagissant à la condamnation de Kay, la famille de Skaggs a déclaré qu’elle était reconnaissante envers les personnes chargées d’enquêter et de poursuivre l’homme de 48 ans.

“La peine d’aujourd’hui ne concerne pas le nombre d’années que l’accusé a reçues. Le vrai problème dans cette affaire est de tenir pour responsables les personnes qui distribuent le fentanyl, une drogue mortelle », dit leur déclaration.

«Il tue des dizaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays et détruit des familles avec lui. Nous continuerons le combat pour tenir responsables ceux qui ont permis à Kay de fournir une drogue mortelle à Tyler. Mais pour leurs actions, Tyler serait toujours avec nous aujourd’hui.

L’équipe juridique de Kay avait fait valoir que Skaggs et Kay étaient d’autres toxicomanes avec un accord selon lequel Skaggs financerait leurs médicaments pendant que Kay s’occuperait des transactions, a rapporté ESPN plus tôt cette année.

Après le procès, Kay a été enregistré en train de faire des remarques désobligeantes à propos de Skaggs, de sa famille et du jury qui l’a reconnu coupable lors d’appels en prison et de courriels présentés au tribunal mardi.

“J’espère que les gens réalisent à quel point il est merdique. Eh bien, il est mort, alors f *** ’em. Kay a dit à sa mère, comme le rapporte CNN.

Kay a appelé la famille de Skaggs “stupide” et “poubelle blanche,” et le jury qui l’a condamné en février “gros, bâclé, édenté et sans emploi.”

Au tribunal cette semaine, Kay a déclaré qu’il regrettait d’avoir fait ces commentaires et qu’il était “égoïste”. “Tyler Skaggs était un amoureux d’un homme,” Kay a affirmé.

Le juge Terry R. Means a révélé qu’il avait ajouté deux ans supplémentaires à la peine minimale de 20 ans en raison des remarques insultantes de Kay.

“Ce que je vois sortir de ta bouche… n’était pas seulement du vitriol mais une insensibilité et un refus d’accepter la responsabilité ou même d’avoir des remords pour quelque chose que tu as causé”, Moyens dits.

L’avocat de Kay a demandé la peine minimale car Kay risquait 20 ans d’emprisonnement à perpétuité pour distribution d’une substance contrôlée entraînant la mort et complot en vue de posséder avec l’intention de distribuer des substances contrôlées.

La franchise Angels a dit sa compassion « va à la famille Skaggs en ce jour difficile », par l’intermédiaire de la porte-parole Marie Garvey.

Dans un communiqué, l’avocat américain Chad E. Meacham a déclaré que la famille Skaggs avait appris à ses dépens comment une pilule de fentanyl peut tuer.

“C’est pourquoi notre bureau s’engage à tenir pour responsable toute personne qui vend des opioïdes illicites, qu’elle opère dans des ruelles ou des stades de classe mondiale”, Meacham a ajouté.

“M. Skaggs ne méritait pas de mourir de cette façon. Personne ne le fait. Nous espérons que cette peine apportera un peu de réconfort à sa famille en deuil.