Un ancien membre du conseil de Joliet perd son procès en diffamation contre l’ancien maire – Shaw Local

L’ancien membre du conseil municipal de Joliet, Jim McFarland, a perdu son procès contre un ancien maire et l’inspecteur général de la ville, tous deux considérés comme immunisés contre les poursuites en diffamation de McFarland dans cette affaire par un juge.

Mercredi, le juge du comté de Grundy, Gary Dobbs, a rejeté le procès intenté par McFarland le 23 mars contre l’ancien maire de Joliet, Bob O’Dekirk, l’inspecteur général de Joliet, Sean Connolly, et la ville de Joliet.

Le procès de McFarland affirmait qu’O’Dekirk et Connolly l’accusaient à tort de participer à une conspiration criminelle contre les O’Dekirk.

Connolly a allégué dans un rapport du 1er mars que McFarland, le chef de la police à la retraite de Joliet, Al Roechner, et plusieurs autres faisaient partie d’une « cabale » qui a fait pression sur l’ancien membre du conseil Don Dickinson pour qu’il dépose un faux rapport de police contre O’Dekirk. Le procès de McFarland affirmait qu’O’Dekirk avait « adopté » le rapport de Connolly comme « la vérité et l’affirmation des faits » avec ses déclarations lors d’une réunion du conseil municipal le 13 mars.

Dobbs a statué que O’Dekirk, Connolly et la ville de Joliet bénéficient de l’immunité en vertu de la loi. Loi sur l’immunité en matière de responsabilité civile des fonctionnaires locaux et des employés gouvernementaux de l’Illinois.

Les avocats d’O’Dekirk et de la ville ont fait valoir dans une motion du 23 juin que les communications des maires faites dans le cadre de leurs fonctions sont « absolument privilégiées » ou à l’abri de poursuites en diffamation, en vertu de la loi de l’Illinois.

« Le privilège absolu représente une restriction sévère au droit de l’individu à la sécurité de sa réputation, mais pour une bonne raison : ‘les responsables du gouvernement devraient être libres d’exercer leurs fonctions sans craindre d’éventuelles responsabilités civiles' », a déclaré l’avocat Stephen DiNolfo. , alors que citant un avis juridique antérieur sur la question.

L’avocat de McFarland, John Schrock, a déclaré qu’il envisageait de faire appel de la décision de Dobbs selon laquelle Connolly jouissait de l’immunité dans cette affaire.

Un juge du comté de Grundy s’est prononcé en faveur de l’ancien maire de Joliet, Bob O’Dekirk, dans une affaire de diffamation intentée par l’ancien membre du conseil de Joliet, Jim McFarland. (Geoff Stellfox – g[email protected]/Geoff Stellfox – [email protected])

Connolly fait face à des contestations judiciaires de la part du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, et du procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, dans une affaire distincte dans laquelle Connolly poursuit la police de l’État de l’Illinois. Le personnel de Glasgow a affirmé que le bureau de Connolly était inconstitutionnel, tandis que le personnel de Raoul affirme que Connolly n’a pas le pouvoir d’intenter des poursuites ou d’assigner des agences d’État.

La décision de Dobbs fait suite à une audience du tribunal mercredi qui a duré environ 15 minutes au 10e étage du palais de justice du comté de Will. Ni O’Dekirk ni Connolly n’étaient présents. McFarland est arrivé au milieu de l’audience.

Au cours de l’audience, Schrock a admis qu’O’Dekirk bénéficiait de l’immunité contre les allégations de diffamation de McFarland, mais qu’il n’en était pas de même pour Connolly et la ville.

Schrock a soutenu que Connolly ne bénéficiait d’aucune immunité parce qu’il n’avait pas été correctement retenu par le directeur municipal, qui, selon Schrock, était le « chef administratif » du gouvernement de Joliet.

« Son poste d’inspecteur général est nul », a déclaré Schrock.

Cependant, Dobbs a déclaré à Shrock qu’aucun tribunal n’avait conclu que la position de Connolly était nulle.

« Je ne vais pas en arriver là parce que ce n’est pas devant moi », a-t-il déclaré.

L’avocat de Connolly, Patrick Walsh, a déclaré que McFarland sait ou devrait savoir que Connolly a été légitimement nommé par le conseil municipal de Joliet au poste d’inspecteur général lors d’un vote de 7 contre 1. Pat Mudron, membre du Conseil, était le seul vote dissident.

Dobbs a présidé l’affaire McFarland à la suite d’une demande du juge en chef du comté de Will, Dan Kennedy, à la Cour suprême de l’Illinois. Kennedy a demandé qu’un juge extérieur au comté de Will préside l’affaire.

On ne sait pas pourquoi Kennedy a fait cette demande. Kennedy a été interrogé par la police de l’État de l’Illinois dans le cadre de son enquête sur Dickinson et O’Dekirk, mais il n’avait aucun lien apparent avec l’affaire, selon les rapports de police obtenus par le Herald-News en réponse à une demande de la Freedom of Information Act.

Dickinson a été accusé l’année dernière de tentative d’entrave à la justice en déposant un faux rapport de police contre O’Dekirk, qui a ensuite été modifié en tentative de conduite désordonnée et finalement rejeté en novembre 2022.