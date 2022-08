Un ancien membre du conseil d’administration du comté de Will accusé de conduite avec facultés affaiblies après l’accident de 4 véhicules à Plainfield – Shaw Local

Une ancienne membre du conseil d’administration du comté de Will fait face à une conduite sous influence après avoir été impliquée dans un accident impliquant quatre véhicules le mois dernier à Plainfield, a annoncé la police.

Ragan Freitag Pattison, 41 ans, d’Homer Glen, devrait être mise en accusation pour conduite sous influence le 22 septembre. , mais la citation a été modifiée pour ne contenir que DUI le 11 août, selon les archives judiciaires.

L’avocat de Pattison, Paul Napolski, n’a pas immédiatement répondu à un appel mercredi.

Pattison était une républicaine de Wilmington qui a été élue pour la première fois au conseil du comté de Will en 2012 et réélue en 2016. Elle est ensuite devenue chef de cabinet du conseil en 2017.

En 2018, lorsque Denise Winfrey, D-Joliet, membre du conseil d’administration du comté de Will, était la présidente du conseil, elle a remplacé Pattison par l’ancienne procureure Moira Dunn en tant que chef de cabinet.

Pattison a récemment été présidente du Les citoyens éliront Jeffrey Tuminello Comité. Tuminello est un procureur qui a gagné contre le juge Derek Ewanic pour le 12e circuit judiciaire, 5e course de sous-circuit lors des élections primaires générales du 28 juin.

Pattison est directeur du marché des gouvernements d’État et locaux pour Wight and Company. L’entreprise était le cabinet d’architectes du nouveau palais de justice du comté de Will à Joliet.

Ragan Freitag Pattison

L’incident qui a conduit à l’arrestation de Pattison a commencé vers 22 h 04 le 9 juillet, lorsque des policiers et des ambulanciers ont répondu à un accident impliquant quatre véhicules à l’intersection de la route 30 et de Renwick Road, selon le Cmdr de la police de Plainfield. Antoine Novak.

Novak a déclaré que l’enquêteur avait déterminé que Pattison – le conducteur et seul occupant d’un Jeep Grand Cherokee – était le véhicule responsable de l’accident.

Un Dodge Nitro occupé par un conducteur a été arrêté à un feu rouge sur la voie en direction est de la route 30, a déclaré Novak.

Une Hyundai Accent également occupée par un conducteur a été arrêtée au feu rouge juste derrière le Dodge Nitro, a-t-il déclaré. Une Kia Forte occupée par un conducteur et un passager était le troisième véhicule arrêté au feu rouge derrière la Hyundai Accent, a-t-il déclaré.

Le véhicule de Pattison avait heurté la Kia Forte par l’arrière, ce qui a provoqué une réaction en chaîne des véhicules qui ont renversé le véhicule devant eux, a déclaré Novak.

Un témoin a également déclaré que le feu était rouge lorsque Pattison a heurté la Kia Forte, a-t-il déclaré.

Les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Plainfield ont évalué toutes les personnes impliquées dans l’accident et ils ont tous signé des refus de traitement médical, a déclaré Novak.

L’officier qui a trouvé Pattison en faute dans l’accident a observé que Pattison avait des troubles de l’élocution, des yeux injectés de sang, une odeur de boisson alcoolisée émise par son souffle et trébuchant en marchant, ce qui laissait raisonnablement croire qu’elle conduisait sous l’influence de l’alcool, Novak a dit

Pattison a refusé de participer aux tests de sobriété sur le terrain, a déclaré Novak. Elle a ensuite été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies, emmenée au département de police pour réservation et libérée, a-t-il déclaré.

Le billet de l’agent décrivait l’état de la route comme sec et la visibilité comme dégagée au moment de l’incident.