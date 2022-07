Un ancien membre du conseil d’administration de Tokyo 2020 a reçu des paiements supplémentaires du sponsor olympique

Haruyuki Takahashi insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal

Une société exploitée par un ancien membre du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a reçu plus d’un million de dollars d’un sponsor, AOKI Holdings Inc, en plus des paiements effectués par le détaillant de costumes qui font déjà l’objet d’une enquête par les procureurs de Tokyo selon les médias japonais.

Le quotidien économique Nikkei a détaillé comment AOKI a versé environ 230 millions de yens japonais (1,7 million de dollars) à une filiale de l’agence de publicité Dentsu en 2017, qui a ensuite été transférée à une société dirigée par l’ancien membre du conseil d’administration du comité d’organisation de Tokyo 2020, Haruyuki Takahashi.

Bien que des dizaines de millions de yens aient été transférés à deux organisations sportives, la société de Takahashi a conservé les 150 millions de yens restants (1,1 million de dollars), affirme le Nikkei.

Le même média a rapporté comment Takahashi et l’ancien président d’AOKI, Hironori Aoki, insistent sur le fait que l’argent n’avait rien d’illégal, le journal Yomiuri fixant le paiement initial à 250 millions de yens (1,9 million de dollars).

Le Nikkei a cité une source expliquant comment Takahashi a dit aux procureurs de Tokyo que l’argent avait été payé en échange d’un travail de consultant qu’il avait effectué depuis 2009, par opposition à quelque chose qu’il avait reçu en tant que directeur du comité d’organisation.

La semaine dernière, les médias japonais ont montré des procureurs faisant une descente au domicile de Takahashi et au siège de l’AOKI. Selon des informations, les procureurs enquêtaient sur des paiements inappropriés présumés de 45 millions de yens (340 000 dollars) à Takahashi et auraient reçu la coopération du géant de la publicité Dentsu.

Reuters a contacté Takahashi, AOKI, Dentsu et le bureau du procureur du district de Tokyo pour obtenir des commentaires, mais n’a jusqu’à présent pas eu de succès.

En mars 2020, Reuters a rapporté comment Takahashi avait reçu plus de 8 millions de dollars en 2013 et 2014 du comité de candidature aux Jeux olympiques de Tokyo pour des activités non divulguées qu’il a ensuite déclarées à Reuters, notamment des membres du lobbying du Comité international olympique (CIO).

Le chef du CIO, Thomas Bach, a insisté sur le fait que ces paiements n’enfreignaient pas les règles de l’organisation, et Takahashi a également soutenu qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans les paiements ou la façon dont il les a utilisés.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui ont été retardés d’un an en raison de la pandémie, se sont déroulés l’été dernier sur fond de mécontentement public et de protestations au Japon.