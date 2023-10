L’ancien représentant républicain du Michigan, Justin Amash, a qualifié vendredi d'”horrible” la destruction de Gaza par les forces israéliennes et a tiré la sonnette d’alarme sur les meurtres de civils dans la région.

Le 7 octobre, le Hamas a mené l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël. Israël a ensuite lancé ses frappes aériennes les plus lourdes de son histoire sur Gaza. Selon les responsables israéliens, 1 400 personnes ont été tuées en Israël samedi, a rapporté l’Associated Press, tandis que plus de 7 700 Palestiniens sont morts, selon les responsables du ministère de la Santé de Gaza, selon l’AP. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » et avait coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, électricité et médicaments à Gaza.

Amash, un Palestinien-Américain qui a quitté le Parti républicain au cours de ses dernières années de mandat, a partagé sur X, anciennement Twitter, la peur que ressentent ses proches à Gaza au milieu des frappes aériennes israéliennes.

“La destruction continue de Gaza est horrible. D’innombrables civils innocents sont tués ou gravement blessés”, a écrit l’ancien membre du Congrès. “Mes proches chrétiens orthodoxes n’ont rien à voir avec le terrorisme, mais ils n’ont pas été épargnés par la mort, la douleur et le chagrin.”

Les Palestiniens fouillent l’annexe détruite de l’église grecque orthodoxe Saint Porphyrius, endommagée lors d’une frappe sur la ville de Gaza le 20 octobre. L’ancien représentant du Parti républicain Justin Amash du Michigan a qualifié vendredi d'”horrible” la destruction de Gaza par les forces israéliennes et a tiré la sonnette d’alarme. des civils dans la région.

Dawood Nemer/AFP via Getty Images



Amash a également écrit qu’il était difficile de communiquer avec ses proches.

“Lorsque j’ai parlé avec un membre de ma famille il y a quelques jours, j’ai entendu le souffle d’une frappe aérienne près de l’église et la peur dans sa voix. Il n’avait pas dormi depuis des jours. De jeunes parents se sont réveillés surpris, terrifiés à l’idée de ne pas survivre.” il a posté. “Maintenant, nous ne pouvons même plus communiquer avec aucun d’entre eux.”

Vendredi, les frappes aériennes israéliennes ont détruit Internet et les communications à Gaza. Les bombardements continus d’Israël samedi ont perturbé les ambulances et les groupes humanitaires dans la région, a rapporté l’AP.

“Les enfants représentent environ la moitié de la population de Gaza. Parmi ceux qui ont la chance de survivre aux bombardements israéliens, beaucoup resteront à jamais traumatisés et pleins de ressentiment”, a écrit Amash dans son message du vendredi X. “Ce n’est pas une voie viable pour les Palestiniens ou les Israéliens qui espèrent un avenir pacifique.”

Amash a servi le 3e district du Congrès du Michigan à la Chambre des représentants de 2011 à 2021. Il a fait partie du Parti républicain jusqu’en 2019, date à laquelle il est devenu indépendant et a rejoint le Parti libertaire l’année suivante.

Pendant ce temps, l’ancien membre du Congrès a déjà perdu sa famille à cause de la guerre entre Israël et le Hamas.

Il a écrit le 20 octobre dans un article sur X que plusieurs de ses proches ont été tués lorsque l’église orthodoxe Saint Porphyrius de la ville de Gaza, où sa famille réfugiait, a été touchée par une frappe aérienne nocturne. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont précédemment confirmé Semaine d’actualités qu’elle était responsable des dommages causés à l’église et a ajouté qu’elle “peut affirmer sans équivoque que l’église n’était pas la cible de la frappe”.

Amash a partagé une photo de deux de ses proches, Viola et Yara, qui, selon lui, ont été tués. “Donne du repos, Seigneur, à leurs âmes, et que leurs souvenirs soient éternels”, a-t-il écrit. “La communauté chrétienne palestinienne a enduré tant de choses. Notre famille souffre énormément. Que Dieu veille sur tous les chrétiens de Gaza – et sur tous les Israéliens et Palestiniens qui souffrent, quelle que soit leur religion ou leurs croyances.”

Amash a été le premier Palestinien-Américain à représenter son État au Congrès. Rashida Tlaib, une représentante actuelle du Michigan et la première femme palestino-américaine à siéger au Congrès, a présenté ses condoléances à Amash, commentant son message X : “Je suis vraiment désolée Justin.”

Tlaib a récemment fait l’objet d’une surveillance pour avoir critiqué la réaction d’Israël à l’attaque du Hamas et le soutien du président Joe Biden à Israël. La députée démocrate a appelé à une désescalade à Gaza et s’est jointe à une manifestation pro-palestinienne dirigée par des Juifs qui exigeait que les législateurs appellent à un cessez-le-feu le 18 octobre dans l’immeuble de bureaux de Cannon House, au Capitole.

La représentante du Parti Républicain, Marjorie Taylor Greene, de Géorgie, a présenté jeudi à la Chambre une résolution visant à censurer Tlaib, que le représentant Jared Moskowitz, un démocrate juif de Floride, a exhorté le Congrès à examiner.

La résolution indique que Tlaib est blâmé pour « activité antisémite, sympathie avec des organisations terroristes et conduite d’une insurrection au complexe du Capitole des États-Unis ». Greene faisait référence à la manifestation du 18 octobre à laquelle Tlaib a participé, qui n’était pas une insurrection. Un porte-parole de la police du Capitole a déjà déclaré Semaine d’actualités que l’événement était “généralement une manifestation pacifique”.

Tlaib a qualifié la résolution de Greene de « déséquilibrée » et de « profondément islamophobe » dans un post X jeudi après-midi. Pendant ce temps, la représentante Becca Balint, une nouvelle démocrate du Vermont, a présenté jeudi une résolution visant à censurer Greene qui, selon Balint, a « attisé à plusieurs reprises les flammes du racisme, de l’antisémitisme, des discours de haine LGBTQ, de l’islamophobie, de la haine anti-asiatique, de la xénophobie et d’autres formes ». de haine.”