Un ancien membre du Congrès hondurien écope de 30 ans de complot dans le domaine de la drogue

NEW YORK (AP) – Un juge fédéral de New York a condamné jeudi un ancien membre du Congrès hondurien à 30 ans de prison pour son rôle dans une opération de trafic de drogue à grande échelle qui, selon les procureurs, a importé plus de 30 tonnes de cocaïne aux États-Unis.

Fredy Renan Najera Montoya avait précédemment plaidé coupable de complot en vue d’importer de la cocaïne et d’une infraction relative aux armes. En plus de la peine prononcée par le juge de district américain Paul Gardephe, Najera, 46 ans, a été condamnée à perdre 39 millions de dollars et à payer une amende de 10 millions de dollars.

Un message électronique a été laissé jeudi à un avocat représentant Najera.

Selon le bureau du procureur américain à Manhattan, Najera a aidé à distribuer plus de 30 tonnes de cocaïne de la région du Honduras qu’il représentait dans son rôle gouvernemental entre 2008 et 2015. Cela comprenait la construction de pistes d’atterrissage clandestines au Honduras qui recevaient des cargaisons de cocaïne du Venezuela et la facilitation le mouvement de la drogue vers la partie ouest du Honduras pour être transporté aux États-Unis, selon les procureurs.

Les forces de sécurité protégeant le réseau de la drogue ont utilisé des armes de qualité militaire, notamment des lance-roquettes, et Najera a entretenu des relations avec des membres de la police nationale et de l’armée honduriennes pour aider les trafiquants à éviter d’être arrêtés, ont déclaré les procureurs.

Ils ont déclaré qu’il aurait également présenté des membres du puissant cartel de la drogue de Sinaloa à des responsables honduriens pour permettre au cartel d’accéder au hub maritime de Puerto Cortés, au Honduras.

