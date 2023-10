Un ancien membre du Congrès de New York veut reprendre son siège alors que les problèmes juridiques de Santos s’accentuent

ALBANY, NY (AP) — L’ancien représentant américain Tom Suozzi a lancé mardi une campagne pour reprendre le siège du Congrès de New York détenu par le représentant George Santos alors que le député républicain assiégé fait face à une liste tentaculaire d’accusations criminelles.

Suozzi représentait le 3e district du Congrès, qui comprend des parties de Long Island et du nord-est du Queens, avant une campagne infructueuse pour le poste de gouverneur l’année dernière.

Le démocrate a annoncé sa candidature au Congrès dans une déclaration sur X, officiellement connue sous le nom de Twitter, et a déclaré que le coup d’envoi officiel de la campagne aurait lieu après les élections locales du mois prochain.

« Aujourd’hui, je dépose une commission pour me présenter au Congrès en novembre 2024 », a-t-il déclaré. « La folie à Washington, DC, et l’absurdité du maintien de George Santos au Congrès des États-Unis sont évidentes pour tout le monde. »

Une poignée de candidats ont émergé pour se disputer le siège dans ce qui devrait faire partie d’un groupe de courses compétitives au Congrès à New York qui pourraient déterminer le contrôle des partis sur la Chambre. Le siège de Santos est considéré comme une cible clé pour les démocrates de New York qui tentent d’inverser une série de défaites inattendues lors des élections au Congrès de l’année dernière.

Santos a jusqu’à présent résisté aux appels à la démission suite à un acte d’accusation fédéral déposé en mai, alléguant qu’il avait trompé des donateurs, détourné de l’argent de sa campagne, menti dans des déclarations financières soumises au Congrès sur sa millionnaire et reçu des allocations de chômage alors qu’il n’était pas éligible. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs fédéraux ont déposé mardi un acte d’accusation contre Santos, alléguant qu’il avait également volé l’identité de ses donateurs politiques et utilisé leurs cartes de crédit pour gagner des dizaines de milliers de dollars en frais non autorisés.

Santos n’a pas immédiatement renvoyé un SMS et un message téléphonique sollicitant des commentaires mardi. Il avait auparavant nié avoir fraudé qui que ce soit.

La semaine dernière, l’ex-trésorier de Santos a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude et a impliqué Santos dans un stratagème visant à embellir ses rapports de financement de campagne avec un faux prêt et de faux donateurs.

Après son élection, les médias ont révélé que Santos avait fabriqué une grande partie de ses antécédents, notamment en inventant des histoires sur l’endroit où il était allé à l’université et où il travaillait, en disant aux gens qu’il était un négociateur de Wall Street avec un portefeuille immobilier alors qu’il était en réalité en difficulté. financièrement et avait été expulsé de plusieurs appartements. Santos a également menti sur son héritage, affirmant qu’il était juif alors qu’il ne l’était pas.

Il a reconnu avoir embelli son CV, mais affirme que les gens réagissent de manière excessive.

Suozzi, comptable et avocat, a été élu au Congrès en 2016 et a survécu à une réélection difficile en 2020. Il a auparavant été maire de Glen Cove de 1994 à 2001, et exécutif élu du comté de Nassau de 2002 à 2009.

Anthony Izaguirre, Associated Press