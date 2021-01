Après avoir diffusé de fausses histoires d ‘«ingérence russe» et travaillé pour une agence qui interfère dans les élections, l’ancien agent de la CIA, maintenant membre du Congrès, Will Hurd pense que le GOP devrait accepter la victoire de Joe Biden, ou risquer d’aider les «ennemis» des États-Unis.

Une douzaine de sénateurs républicains s’apprêtent à s’opposer à la certification par le Collège électoral de la victoire de Joe Biden en novembre, à moins qu’un «Audit d’urgence de 10 jours» se déroule dans un certain nombre d’États swing clés remportés par Biden. Cette décision est également soutenue par un certain nombre de représentants républicains à la Chambre.

Cependant, il existe une faction rivale de républicains qui veulent mettre fin aux allégations de fraude démocrate et revenir aux affaires comme d’habitude sous une administration Biden. Le représentant sortant du Texas Will Hurd est l’un d’entre eux, et il a fait un nouvel argument contre la remise en question des élections de samedi.

Quand j’étais sous couverture à la CIA, j’ai vu de mes propres yeux comment nos ennemis volent les élections et essayent de s’immiscer dans les nôtres. Les élus qui continuent de semer le doute parmi le public pour de petits gains politiques font le jeu de nos ennemis. – Le représentant Will Hurd (@HurdOnTheHill) 3 janvier 2021

«Quand j’étais sous couverture à la CIA, j’ai vu de mes propres yeux comment nos ennemis volent les élections et tentent de s’immiscer dans les nôtres» il a tweeté. «Les élus qui continuent de semer le doute parmi le public pour de petits gains politiques font le jeu de nos ennemis.»

Quant à qui ces « ennemis » sont, Hurd faisait vraisemblablement référence au vieux spectre fiable de « les Russes. » Tout au long des quatre années de mandat de Trump, Hurd a affirmé à plusieurs reprises que Moscou s’était mêlée de l’élection de 2016, bien qu’il n’y ait littéralement aucune preuve de ces affirmations.

« C’est honnêtement l’un des tweets méga-viraux les plus hilarants que j’ai jamais vu sur Twitter, » a tweeté le journaliste Glenn Greenwald. Dans un tweet de suivi, Greenwald a plaisanté en disant que Hurd «Doit avoir été dans une autre partie de la CIA» que l’ancien directeur James Woolsey, qui a déclaré à Laura Ingraham de Fox News en 2018 que son agence s’était mêlée aux élections européennes pendant la guerre froide «Pour éviter que les communistes ne prennent le relais», et continue de se mêler d’ingérence électorale, mais « Seulement pour une très bonne cause. »

L’ancien directeur de la CIA James Woolsey doit avoir été dans une autre partie de la CIA que @HurdOnTheHill car voici ce qu’il a vu: pic.twitter.com/Ix8AFyInMk – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 3 janvier 2021

Hurd a été moqué de tous les côtés. D’abord pour avoir condamné l’ingérence électorale d’une agence réputée pour son ingérence dans les élections:

Je pense que vous vouliez dire que lorsque vous étiez à la CIA, vous avez vu de première main comment nous intervenons dans les élections d’autres pays. Parce que cela remonte à l’ingérence électorale de la CIA de 1948 en Italie et continue à ce jour. Pas vrai, Will? https://t.co/LnCFsQLg3b – Lee Stranahan ⏳ (@stranahan) 3 janvier 2021

« Quand j’étais sous couverture à l’unité de la CIA pour vol et ingérence dans les élections, j’ai remarqué des choses » – Karl Sharro (@KarlreMarks) 3 janvier 2021

Et puis pour se vanter de son statut d’infiltré:

«Undercover at the CIA» n’est pas une expression que j’ai jamais entendu un agent de cas, un CNO ou un gars de la Branche au sol utiliser. Quelque chose me dit que Will n’était pas ici le James Bond qu’il veut que vous croyiez qu’il était. Maintenant, le NeverTrumper vous dit qu’il n’y a pas eu de fraude électorale. https://t.co/LKywncHSMh – John Cardillo (@johncardillo) 3 janvier 2021

«Quand j’ai travaillé sous couverture pour la CIA», ce n’est peut-être pas la meilleure ligne d’ouverture si vous recherchez la crédibilité. Pas beaucoup de confiance dans ces institutions en ce moment. – Tom Vaughan (@tomvaughan) 3 janvier 2021

Vous avez encore les perruques et les robes? https://t.co/2sJNxfhP0S – Harry Callahan (@HarryBlueCall) 3 janvier 2021

Le Congrès se réunira mercredi pour confirmer le vote du Collège électoral et, alors que ce jour se rapproche, les divisions au sein du parti républicain se creusent. Le républicain de l’Utah Mitt Romney, un membre engagé du camp « Never Trump », a soutenu cette semaine que la victoire de Biden «Menace dangereusement notre République démocratique.»

Mis à part les sénateurs du GOP qui prévoient de faire exactement cela [LINK], une foule de responsables républicains ont décrié les appels à l’acceptation, un responsable du Texas GOP suggérant que « Romney devrait être présenté à notre ami M. Guillotine. » Vendredi, le GOP de l’Arizona a résumé la fracture du côté pro-Trump, tweetant «Alors que le soleil se couche en 2020, n’oubliez pas que nous ne retournerons jamais à la fête de Romney, Flake et McCain.»

Une manifestation pro-Trump est prévue mercredi à Washington DC. Le président Trump a encouragé les partisans à y assister, promettant qu’il « Sera sauvage. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!