Justin Amash a révélé qu’il avait perdu des membres de sa famille à l’église Saint-Porphyrius

L’ancien membre du Congrès du Michigan, Justin Amash, a annoncé vendredi que ses proches faisaient partie des personnes tuées à l’église orthodoxe Saint Porphyrius de la ville de Gaza, lorsque sa salle de réunion a été touchée par des bombes israéliennes.

« C’est avec une grande tristesse que j’ai confirmé que plusieurs de mes proches (dont Viola et Yara photographiés ici) ont été tués dans l’église orthodoxe Saint Porphyre à Gaza, où ils s’étaient réfugiés. » Amash dit le X (anciennement Twitter), publiant une photo des deux femmes.

« La communauté chrétienne palestinienne a enduré tant de choses. Notre famille souffre énormément. Que Dieu veille sur tous les chrétiens de Gaza – et sur tous les Israéliens et Palestiniens qui souffrent, quelle que soit leur religion ou leur croyance. » a ajouté l’ancien membre du Congrès.

Amash est né aux États-Unis de parents chrétiens palestiniens et syriens. Il a représenté le 3e district du Congrès du Michigan de 2011 à 2021. Il avait commenté sur le bombardement de Saint-Porphyrius jeudi soir, affirmant à juste titre que l’ancienne église avait été « endommagé par une explosion. »

En savoir plus La plus ancienne église orthodoxe de Gaza endommagée par une « frappe israélienne » – responsables

Selon l’archevêque Tiberias Alexios, de l’Église orthodoxe grecque, les bombes ont touché les bâtiments adjacents à Saint-Porphyrios, où se trouvaient les bureaux de l’église, le monastère et la salle de réunion. Les bâtiments se sont effondrés sous les dégâts, ensevelissant certaines des 400 personnes qui s’y abritaient. Les funérailles des 16 personnes tuées dans l’attaque ont eu lieu vendredi.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont initialement pas commenté l’attentat à la bombe, mais ont publié jeudi soir un communiqué affirmant qu’elles avaient réussi à cibler « le centre de commandement et de contrôle appartenant à un terroriste du Hamas, impliqué dans le lancement de roquettes et de mortiers vers Israël ».

« À la suite de l’attaque de Tsahal, le mur d’une église de la région a été endommagé. Nous sommes au courant des informations faisant état de victimes. L’incident est en cours d’examen », ajoute le communiqué.

Saint-Porphyrius a été construit au 5ème siècle et porte le nom de l’évêque local. La structure actuelle a été érigée au milieu des années 1100, pendant les croisades, et rénovée au XIXe siècle. Située dans le quartier Zaytoun de Gaza, c’est la plus ancienne église active de la ville.