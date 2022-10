Un ancien membre du cabinet britannique appelle Trevor Noah pour des commentaires « tout simplement faux » sur le Premier ministre britannique Rishi Sunak

Photo : Allen J. Schaben/Los Angeles Times via Gett

Trevor Noah a atterri dans l’eau chaude avec l’ancien ministre du cabinet britannique Sajid Javid à la suite de ses commentaires sur le contrecoup contre le Premier ministre britannique nouvellement élu Rishi Sunak.

Le mardi 25 octobre, Sunak a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni par le roi Charles III. Il est la première personne à être nommée par le nouveau roi et la première personne de couleur à diriger l’ancienne puissance impériale.

Mercredi, Noah a discuté de sa nomination le Le spectacle quotidienen particulier le contrecoup raciste que Sunak avait reçu depuis l’annonce.

Dans la vidéo, le comédien sud-africain a déclaré: “Regarder l’histoire de Rishi Sunak devenant le premier Premier ministre anglais de couleur, d’origine indienne, de toutes ces choses, puis voir le contrecoup est l’une des choses les plus révélatrices de la façon dont les gens perçoivent le rôle qu’eux-mêmes ou leur peuple ont joué dans l’histoire.”

“Et ce que je veux dire par là, c’est que vous entendez beaucoup de gens dire:” Oh, ils prennent le contrôle, maintenant les Indiens vont prendre le contrôle de la Grande-Bretagne et quelle est la prochaine étape? Il continue. “Et je me surprends toujours à dire : ‘Et alors ? De quoi as-tu peur?'”

« Pourquoi avez-vous si peur ? Et je pense que c’est parce que la partie silencieuse que beaucoup de gens ne réalisent pas qu’ils disent est : « Nous ne voulons pas que ces personnes qui étaient auparavant opprimées accèdent au pouvoir, car elles pourraient alors le faire. nous ce que nous leur avons fait.'”

Jeudi, Javid – qui a soutenu M. Sunak lors de la dernière campagne à la direction des conservateurs – a exprimé sa désapprobation des commentaires de Noah sur Twitter.

“Tout simplement faux”, a-t-il écrit à côté de la vidéo en question. “Un récit adapté à son public, au prix d’être complètement détaché de la réalité.”

“La Grande-Bretagne est la démocratie multiraciale la plus réussie sur terre et fière de cette réalisation historique.”

Interrogé sur les commentaires plus tard jeudi, le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré Nouvelles du ciel que le nouveau Premier ministre ne croit pas que le Royaume-Uni est un pays raciste.