Un ancien membre des forces spéciales américaines et son fils admettent avoir aidé l’ex-chef de Nissan Carlos Ghosn à s’échapper au Liban

Les deux hommes ont fait leurs aveux implicites lors de leur première audience après leur extradition vers Tokyo. Ils font face à des accusations pour avoir aidé Ghosn à sauter la caution et à fuir au Liban, sa maison d’enfance. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Le duo, menotté et portant des masques Covid-19, s’est assis en silence dans la salle d’audience pendant que les procureurs exposaient leur cas. Interrogé par le juge, « Y a-t-il une erreur dans ce que le procureur vient de lire ? » la paire a dit non.

Michael Taylor, 60 ans, et son fils Peter, 28 ans, sont accusés d’avoir aidé à cacher Ghosn dans une boîte conçue pour contenir du matériel de musique, de l’avoir fait passer la sécurité à Osaka et de l’avoir mis dans un avion privé pour la Turquie, d’où il s’est enfui. au Liban en 2019.

Les États-Unis ont remis le couple au Japon après qu’une cour d’appel américaine a rejeté leurs tentatives d’éviter l’extradition en raison d’affirmations selon lesquelles ils seraient confrontés à des conditions de torture à Tokyo. Les autorités japonaises l’ont appelé « l’un des actes d’évasion les plus effrontés et les mieux orchestrés de l’histoire récente. »

Ghosn était en liberté sous caution en attendant son procès pour quatre chefs d’inconduite financière. Il a dit que toutes les charges retenues contre lui étaient « sans fondement » et a affirmé que la véritable raison de sa persécution était sa tentative d’approfondir l’alliance entre Nissan et Renault. Il a été arrêté à Tokyo pour avoir falsifié des rapports sur les valeurs mobilières, caché ses revenus, s’être enrichi grâce à des paiements à des concessionnaires dans d’autres pays et pour abus de confiance. Le Japon ayant un taux de condamnation de 99% dans les procès pénaux, il risquait jusqu’à 20 ans de prison.

Ghosn est largement reconnu pour avoir sauvé Nissan de l’effondrement lorsque l’entreprise était au bord de la faillite il y a près de deux décennies, et était à l’origine de la création de l’alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Il a recommandé à Renault de renflouer la société japonaise et, en 1999, le constructeur automobile français a acheté 36,8 % de Nissan.

