Un ancien membre des forces de sécurité biélorusses sera jugé en Suisse pour disparitions d’opposants politiques

Un ancien membre des forces de sécurité du président biélorusse Loukachenko doit être jugé le mois prochain en Suisse pour son implication dans les disparitions forcées d’opposants politiques à la fin des années 1990.

Le régime de Loukachenko fait l’objet d’une nouvelle surveillance en raison de sa répression contre les dirigeants de l’opposition depuis août 2020, ainsi que de son soutien à l’intervention militaire russe en Ukraine.

Les groupes de défense ont qualifié le procès d’innovant, car c’est la première fois qu’un ressortissant biélorusse est poursuivi pour disparition forcée sur la base de la compétence universelle.

Un ancien membre des forces spéciales de sécurité du président biélorusse Alexandre Loukachenko doit être jugé le mois prochain en Suisse pour les disparitions forcées d’opposants politiques à la fin des années 1990, selon des associations de défense des droits de l’homme et des victimes mercredi.

Militants et opposants ont qualifié cela de « moment décisif » dans la justice internationale qui pourrait déclencher des poursuites à l’étranger contre d’autres responsables biélorusses – y compris Loukachenko, dont le régime a fait l’objet de nouvelles critiques pour la répression contre les dirigeants de l’opposition qui a commencé en août 2020 et son soutien à l’invasion militaire russe. de l’Ukraine l’année dernière, entre autres.

L’affaire contre Yuri Harauski, ancien membre d’une unité militaire connue sous le nom de SOBR, se déroulera les 19 et 20 septembre devant le tribunal régional de Saint-Gall, dans le nord de la Suisse, et portera sur les disparitions forcées de trois personnes en 1999.

Un extrait du dossier judiciaire, obtenu par l’Associated Press, indiquait que les procureurs prévoyaient de demander une peine de trois ans de prison – dont deux avec sursis – contre Harauski pour son rôle présumé dans les disparitions.

Harauski vit en Suisse, où il a demandé l’asile en 2018, ont indiqué des groupes de défense. Il a fait des aveux très médiatisés sur son implication dans l’enlèvement et le meurtre des opposants politiques de Loukachenko en 1999.

Les motifs derrière ces aveux n’étaient pas tout à fait clairs.

Il pourrait devenir le premier responsable au cours des 29 années de règne de Loukachenko à être reconnu coupable de crimes contre des opposants au régime.

« Pour la première fois, un membre de l’escouade meurtrière de Loukachenko est jugé pour son implication dans les disparitions forcées d’opposants politiques », a déclaré la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya à l’Associated Press. « Cette affaire sans précédent envoie un message puissant au régime biélorusse : personne n’échappera à la justice. »

Le procès en cours a été mis en lumière par les groupes de défense Trial International en Suisse et la FIDH, une organisation non gouvernementale basée à Paris dont le nom se traduit par Fédération internationale des droits de l’homme.

« Cela pourrait être un moment décisif pour la justice internationale pour les crimes du régime biélorusse », a déclaré Ilya Nuzov, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la FIDH. Une condamnation, a déclaré Nuzov, « pourrait également établir des faits qui pourraient ensuite être utilisés pour poursuivre ceux qui ont ordonné la commission du crime, y compris Loukachenko lui-même ».

Harauski sera jugé pour les disparitions forcées de Yuri Zakharenko, ancien ministre de l’Intérieur limogé par Loukachenko en 1996 ; le chef de l’opposition Viktor Gonchar et l’éditeur Anatoly Krasovsky, ont déclaré les groupes de défense dans un communiqué publié mercredi.

« Cette affaire est révolutionnaire : pour la toute première fois, un ressortissant biélorusse est jugé pour disparition forcée sur la base de la compétence universelle », ont déclaré les groupes de défense, faisant référence à un principe juridique qui permet aux juridictions étrangères de poursuivre en justice les crimes graves commis dans d’autres pays. des pays.

L’éminent groupe biélorusse de défense des droits Viasna, qui a été interdit la semaine dernière par le gouvernement du pays en tant qu’organisation extrémiste, a applaudi l’annonce de cette affaire.

« Avec cette toute première poursuite contre un membre présumé de l’escadron de Loukachenka, nous envoyons un signal fort », a déclaré Pavel Sapelko, avocat de Viasna. « La justice pour les crimes internationaux peut être rendue et sera rendue, quels que soient les frontières nationales ou le temps écoulé depuis que les crimes ont été commis. »

Le ministère biélorusse de l’Intérieur a refusé de répondre aux questions sur cette affaire.

Le SOBR, détachement spécial de réaction rapide, a été créé en juin 1999 et regroupait environ 300 personnes. Son surnom officieux était « l’Escadron de la mort » et son premier commandant était Dmitri Pavlichenko.

Harauski a été cité dans la presse selon lequel il avait participé aux enlèvements et aux meurtres d’opposants à Loukachenko et a déclaré que son unité avait arrêté les trois personnalités de l’opposition et qu’il avait été témoin de leur assassinat – mais ne les avait pas tués lui-même.

Les fonctionnaires du tribunal de la ville de Rorschach, dans le nord du pays, qui ont porté l’affaire, et le plus grand tribunal cantonal ou régional de Saint-Gall, au sud, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

Benoit Meystre, conseiller juridique de Trial International, a déclaré que le procès se tiendrait à Saint-Gall pour des raisons de sécurité ainsi que pour répondre à la nécessité d’une salle d’audience plus grande.