Un ancien membre de M. Bungle reconnu coupable du meurtre de sa petite amie

Théo Lengyel, un membre fondateur du groupe de jazz-metal d’avant-garde Mr. Bungle, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour le meurtre de sa petite amie en décembre 2023.

Le jury de Santa Cruz a délibéré pendant une seule journée avant de rendre vendredi le verdict de culpabilité contre Lengyel, qui risque désormais la prison à vie lorsqu’il sera condamné en novembre.

La police de Capitola, en Californie, a arrêté le musicien de 55 ans le 3 janvier, un mois après la disparition de sa petite amie Alice « Alyx » Kamakaokalani Herrmann le 3 décembre 2023. Les restes de Herrmann ont ensuite été retrouvés à Berkeley, dans le parc régional de Tilden en Californie. tandis que sa voiture a été vue pour la dernière fois devant le domicile de Lengyel.

Alors que Lengyel était une personne d’intérêt dès le début de l’enquête en raison de son manque de coopération lors de la disparition de Herrmann, les procureurs ont produit l’élément de preuve le plus accablant au cours du procès : un fichier audio sur le téléphone de Herrmann qui enregistrait le couple se battant verbalement la nuit de sa disparition. meurtre, suivi de l’audio de ce que les procureurs prétendaient que Lengyel étranglait Herrmann à mort.

Sur l’enregistrement – ​​que les procureurs n’ont découvert que le 22 septembre 2024, un mois après le procès pour meurtre de Lengyel, la presse associée rapports – on entend le couple se disputer après qu’Herrmann ait dit qu’elle ne voulait pas sortir ce soir-là. Au cours de la dispute, on entend Lengyel crier à Herrmann : « Je pourrais t’écraser le cerveau. »

La dispute est ensuite devenue physique, le fichier audio enregistrant Herrmann plaidant à la fois pour sa vie et à bout de souffle.

Lengyel a été membre de M. Bungle de 1985 à 1996. Il a joué du saxophone et de la clarinette sur les deux premiers albums du groupe sur un label majeur, celui de 1991. M. Bungle et les années 1995 Disco Volante. « Nous avons décidé à l’unanimité de continuer sans [Lengyel] parce qu’il ne grandissait pas avec le reste du groupe et nous manquions de choses à faire », a écrit Trevor Dunn du groupe dans Questions et réponses d’un fan sur son site Internet en 2005. « Il s’est énervé et je n’ai plus eu de ses nouvelles depuis. »