Un ancien médiateur judiciaire de l’Ohio arrêté ; aurait envoyé des excréments au GOP

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un homme de l’Ohio est en garde à vue après avoir été accusé d’avoir envoyé environ trois douzaines de lettres remplies d’excréments à des législateurs du pays, y compris aux 25 sénateurs républicains de l’État de l’Ohio début juillet.

Vendredi, la police a arrêté Richard Steinle, un homme de 77 ans de Mogadore, Ohio, et ancien médiateur de la Cour des plaidoyers communs du comté de Portage. Steinle est accusé d’avoir envoyé des “articles préjudiciables comme non postables”, en violation d’une loi fédérale qui interdit l’envoi de certaines choses, y compris les matières dangereuses, selon les archives judiciaires.

L’accusation de délit est passible d’une peine de prison maximale d’un an et d’une amende de 100 000 $. Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’avocat de Steinle.

Les excréments postés début juillet ont déclenché une enquête du service d’inspection postale des États-Unis, mais les enquêteurs ont déclaré que Steinle envoyait de telles lettres depuis août 2021 aux élus de Washington DC, du Kentucky, de Californie et de l’Ohio.

Les employés de la salle du courrier de l’Ohio Statehouse et des bureaux de poste de Cleveland et d’Akron ont intercepté les 25 lettres, qui ne sont jamais parvenues à leurs destinataires. Les adresses de retour sur les lettres ont été jugées fausses. Certaines lettres contenaient des mots tels que “cochon” et “raciste”, selon les archives judiciaires.

Fin juillet, des enquêteurs du service d’inspection postale des États-Unis ont surveillé le domicile de Steinle après avoir été informés par un autre employé du tribunal que Steinle pourrait être impliqué dans l’envoi des lettres. Les enquêteurs ont vu Steinle envoyer une lettre tout en portant un gant et après avoir récupéré la lettre, ils ont déterminé qu’elle était contaminée par des matières fécales. La lettre a été adressée au représentant républicain américain Jim Jordan, selon les archives judiciaires.

Un message a été laissé au US Postal Inspection Service sollicitant des commentaires. Il n’est pas clair si les matières fécales étaient humaines ou animales.

Le porte-parole du GOP au Sénat, John Fortney, a qualifié l’incident de début juillet de “scandaleux” et de risque grave pour la santé.

“Ce type d’attaque à risque biologique ne s’arrête pas seulement aux personnes vers lesquelles il est dirigé”, a déclaré Fortney. “C’est quelque chose qui pourrait potentiellement affecter chaque employé de l’Ohio Statehouse, quelle que soit son affiliation politique.”

Steinle a été libéré moyennant une caution non garantie de 20 000 $ et sa prochaine audience est fixée au 25 août.

___

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Samantha Hendrickson sur Twitter.

Samantha Hendrickson, Associated Press