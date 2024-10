Un ancien médecin d’Overland Park plaide coupable de création et de possession de pornographie juvénile

Un homme de Kansas City qui travaillait comme pédiatre à Overland Park a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral pour avoir utilisé des caméras cachées pour filmer de la pédopornographie à plusieurs reprises, selon des documents judiciaires.

Brian Aalbers, 50 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation de possession de pornographie juvénile et à 13 chefs d’accusation de tentative produire de la pédopornographie devant le juge d’instance américain Lajuana M. Counts, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district ouest du Missouri.

Il est accusé d’avoir filmé des vidéos pornographiques de 13 mineurs, qu’il a stockées sur des appareils personnels et un compte iCloud, selon des documents judiciaires.

Aalbers a signé mercredi un accord de plaidoyer qui pourrait le voir passer entre 20 et 30 ans dans une prison fédérale sans libération conditionnelle, selon le communiqué de presse.

Une enquête conjointe du FBI et de la police de Kansas City sur Aalbers a débuté en octobre 2023 à la suite d’une information anonyme concernant ses caméras secrètes et leur emplacement. Peu avant son arrestation, Aalbers a contacté la même personne qui l’avait dénoncé et lui a demandé de détruire son sac à dos, affirmant qu’il contenait « des mauvaises choses,» selon un affidavit du FBI.

Plusieurs caméras vidéo dissimulées ont été trouvées le 28 octobre. Le même jour, des policiers ont volontairement emmené Aalbers dans un hôpital de Lenexa pour un traitement de santé mentale, après quoi ils ont confisqué deux ordinateurs portables, deux tablettes iPad et un téléphone portable, selon des documents judiciaires.

Les agents du FBI ont trouvé plus de 50 000 vidéos produites par des caméras cachées, selon des documents judiciaires. Plus de 1 000 de ces vidéos contenaient des images pornographiques des 13 victimes, ainsi que 163 autres vidéos et 1 000 photos sur le compte iCloud d’Aalbers.

Les emplacements des caméras n’ont pas été divulgués publiquement.

Aalbers, neurologue pédiatrique, était affilié au centre médical régional d’Overland Park jusqu’à son arrestation. Il a également fait partie du personnel du Children’s Mercy Hospital de 2014 à 2017. Après son arrestation en 2023, l’hôpital lettres envoyées aux anciens patients et à leurs parents et tuteurs.

Lors de son audience sur la caution en 2023, un avocat d’Aalbers a déclaré qu’il avait a démissionné de sa carrière en tant que médecin lorsque les allégations ont été révélées. Cependant, Aalbers est toujours certifié au Kansas en tant que docteur en ostéopathie, selon le Kansas Board of Healing Arts.

Au moins deux permanents ordonnances de protectionainsi qu’une ordonnance de protection temporaire, ont été déposées contre Aalbers par des membres de sa famille dans le cadre de son arrestation, selon les archives judiciaires.

Des reportages antérieurs de Bill Lukitsch et Robert A. Cronkleton du Star ont été utilisés dans cet article.