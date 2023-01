Un ancien médecin de l’équipe de la NFL explique l’effondrement de Damar Hamlin et les protocoles du personnel médical

Matt Provencher Analyste des blessures et de la performance des athlètes

Lundi soir, la communauté de la NFL a retenu son souffle collectif lorsque la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin s’est effondrée sur le terrain à la suite d’un tacle du receveur des Bengals Tee Higgins. Hamlin s’est remis sur ses pieds, puis est soudainement retombé au sol alors que les joueurs des deux équipes ont immédiatement appelé une assistance médicale.

Les médecins, les entraîneurs sportifs, les ambulanciers paramédicaux et le personnel de soutien ont tous fait un travail incroyable, comme cela a été rapporté à plusieurs reprises par les équipes et les diffuseurs, en fournissant des soins vitaux immédiats à Hamlin.

Le personnel médical a rapidement évalué le joueur, puis a commencé la RCR – qui comprend des mesures cardiaques et pulmonaires bien scénarisées et répétées pour réanimer immédiatement Hamlin. Il a ensuite été transporté en ambulance au centre médical de l’Université de Cincinnati (UC) dans un état critique, où il aurait été intubé (un tube respiratoire a été placé dans sa trachée) et ses signes vitaux se sont stabilisés. Il y subira d’autres tests.

Les Bills ont officiellement rapporté que Hamlin avait subi un arrêt cardiaque. Les événements cardiaques peuvent survenir pour diverses raisons, cependant, chez un athlète si jeune et en forme, ce sont des événements assez rares.

L’une des rares conditions qui surviennent lorsqu’il y a un traumatisme contondant au cœur est appelée Commotio Cordis. En latin, cela signifie “agitation du cœur” et cela se produit lorsqu’un individu exerce une force contondante directement sur le devant de la cage thoracique (paroi thoracique), provoquant un bref traumatisme du muscle cardiaque.

Maintenant, si le traumatisme contondant survient à un moment très précis du rythme cardiaque (qui est contrôlé par des impulsions électriques dans le cœur), et en particulier pendant la phase de repolarisation du signal électrique du rythme cardiaque, il peut provoquer une arythmie cardiaque potentiellement mortelle – qui est généralement une fibrillation ventriculaire également connue sous le nom de V-Fib.

Selon la Croix-Rouge américaine, la meilleure façon de faire sortir quelqu’un du V-Fib est de : 1. Reconnaître et activer rapidement le système de survie d’urgence ; 2. Commencer une RCR de haute qualité ; 3. Défibrillation précoce avec un défibrillateur ; et 4. Transport vers un centre de réanimation avancé. C’est exactement la séquence d’événements qui se sont produits sur le terrain pour Hamlin, et c’est un mérite pour le personnel médical des deux équipes d’avoir fourni une intervention de sauvetage en collaboration.

Que pratiquons-nous pour un événement comme celui-ci dans la NFL?

En tant qu’ancien médecin-chef de l’équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en plus de ma formation dans la marine américaine, nous avons régulièrement répété le plan d’action d’urgence (EAP). Cela est fait par chaque équipe de la NFL et comprend tout le personnel médical impliqué dans les soins aux joueurs.

L’EAP est répété, en personne au début de chaque saison, sur le terrain où se jouent les matchs à domicile de leur équipe, ainsi que dans n’importe quel centre d’entraînement. Il existe un PAE imprimé pour chaque membre de l’équipe médicale ainsi que pour l’équipe visiteuse.

Non seulement l’équipe médicale répète exactement pour un événement comme celui-ci, mais nous pratiquons également les précautions de manipulation du dos, de la colonne cervicale et de la colonne lombaire, ainsi que la manipulation du masque facial, du casque et des coussinets. De plus, l’emplacement de tous les DEA sur le terrain est passé en revue, ainsi que les rôles de chaque membre de l’équipe.

Cela ne s’arrête pas là. Soixante minutes avant le coup d’envoi de chaque match de la NFL, les membres clés du personnel médical se réunissent pour examiner le PAE au stade, pour s’assurer que chacun connaît son rôle en cas d’urgence et pour s’assurer que tout le monde connaît le traumatisme hospitalier de niveau I le plus proche. facilité.

Que comprend l’équipe médicale de la NFL qui fournit des soins vitaux en marge?

Tous les membres de l’équipe médicale connaissent bien les multiples aspects des soins aux joueurs de la NFL et chacun a des rôles définis en cas d’urgence.

Nous avions plus de 40 professionnels de la santé sur le terrain lorsque j’étais médecin chef d’équipe, et il était important que chacun connaisse son rôle. C’était la clé des soins cardiaques rapides de Hamlin.

De nombreux fans ne le savent peut-être pas, mais de nombreux professionnels de la santé sont formés dans des domaines spécifiques pour fournir le plus haut niveau de soins aux joueurs de la NFL.

Certains des membres clés de l’équipe médicale sur le terrain de chaque match de la NFL comprennent :

Médecin chef d’équipe et/ou directeur médical. Généralement, cette personne est un chirurgien orthopédique ou un expert musculo-squelettique, mais il existe différents types de médecins dans ce rôle.

Entraîneur sportif en chef. Cette personne aide à coordonner tous les niveaux de soins médicaux pour l’équipe

Assistant(s) entraîneur(s) sportif(s) en chef

Médecin gestionnaire des voies respiratoires. En règle générale, cette personne est un médecin urgentiste, un chirurgien traumatologue ou un anesthésiste, c’est-à-dire quelqu’un qui connaît très bien la gestion d’un événement cardiaque/pulmonaire.

Liaison médicale de l’équipe de visite. Généralement, un médecin urgentiste pour aider à tous les aspects des soins médicaux pour l’équipe visiteuse

Equipe ambulancière. Généralement, ce sont des vétérans chevronnés, y compris des ambulanciers paramédicaux et des ambulanciers qui ont la capacité d’intubation à séquence rapide ainsi que l’administration de médicaments cardiaques. L’équipe d’ambulance est une équipe avec laquelle les équipes ont travaillé, généralement année après année, et connaissent très bien non seulement le PAE, mais également les rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe médicale de la NFL. Ils ont la capacité de fournir tous les aspects des capacités de soins cardiaques/pulmonaires sur l’ambulance, qui doit être adjacente à la ligne de touche, généralement dans l’un des tunnels. Ils connaissent le chemin le plus rapide vers le centre de traumatologie de niveau 1 désigné.

Consultants en neurologie non affiliés. Il y a trois UNC (consultants neurologiques non affiliés) dont le travail principal est d’évaluer les commotions cérébrales. Il y a deux UNC (un sur chaque ligne de touche) et un autre dans la cabine pour aider à repérer les événements potentiels de commotion cérébrale.

Observateur ATC. Cette personne aide avec l’UNC et tous les aspects de la reconnaissance d’un événement potentiellement commotionnel.

Qu’est-ce que Commotio Cordis ?

Commotio Cordis est très rare – en fait, un peu plus de 200 cas ont été signalés au registre américain Commotio Cordis depuis le milieu des années 1990.

Commotio Cordis est plus fréquent dans les sports tels que le baseball, le softball, la crosse et le hockey, où un objet dur (balle ou rondelle) se déplace à grande vitesse et frappe l’individu dans la partie supérieure de la poitrine.

Commotio Cordis affecte normalement les adolescents avec un âge moyen de 15 ans. Cependant, cela peut arriver chez les adultes, en particulier ceux qui fréquentent les sports athlétiques et de contact. Le sport le plus courant dans lequel Commotio Cordis se produit est le baseball pour les jeunes, impliquant généralement le lanceur, le receveur ou le frappeur. Les protecteurs de poitrine sont également controversés dans cette condition car il a été démontré qu’ils pourraient être utiles, mais d’autres études n’ont pas montré d’avantage concluant, car des événements Commotio Cordis ont été documentés malgré l’utilisation d’un protecteur de poitrine.

Un DEA et une réponse médicale rapide sont essentiels à la survie des personnes qui en souffrent. Selon le National Commotio Cordis Registry, dans une étude de Maron, BJ et al. ils ont constaté que bien que 75% des cas provenaient d’un projectile faisant partie du jeu, 25% étaient causés par un contact corporel ou des collisions avec des coéquipiers et des adversaires.

À l’origine, on pensait que la réanimation était très difficile, mais des données récentes montrent qu’elle est passée d’un taux de survie d’environ 15 % à plus de 50 % ces dernières années. Cette amélioration peut être probablement due à des soins rapides, à une bonne planification médicale et à la disponibilité immédiate des DEA.

Heureusement, le personnel médical a pu rétablir le rythme cardiaque de Damar Hamlin et l’emmener à l’hôpital où il a pu recevoir les soins cardiaques nécessaires. Nos pensées et nos prières sont bien sûr avec lui, sa famille et ses coéquipiers en ce moment en attendant les futures mises à jour sur son état.

Le célèbre orthopédiste Dr Matt Provencher et son entreprise, ThePredictors.com , fournissent aux fans de football des informations sur les blessures basées sur les données. Dans ce rôle unique en son genre d’analyste des blessures et de la performance des athlètes pour les plateformes numériques de FOX Sports, Provencher fournit d’importantes informations prédictives sur la santé et la récupération des joueurs concernant les performances après une blessure, l’impact de la météo, les conditions sur le terrain et plus encore.