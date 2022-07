Un ancien médecin de la Maison Blanche fait une prédiction de Biden – News 24

L’ancien médecin de la Maison Blanche dit que le président américain ne terminera pas son mandat car son esprit est « trop loin »

Le président américain Joe Biden ne passera pas le reste de son premier mandat en tant que “son esprit est trop loin», a prédit jeudi sur Twitter le médecin de la Maison Blanche devenu membre du Congrès du Texas, Ronny Jackson.

Jackson a précisé que «Le déclin cognitif de Biden est pleinement visible depuis des ANNÉES,” argumentant “Il NE DEVRAIT PAS être notre président !» dans un autre tweet appelant le président à démissionner.

Jackson a été le médecin personnel des anciens présidents Barack Obama, Donald Trump et George W. Bush. Dans une interview avec Sean Hannity de Fox News, il a révélé qu’Obama lui avait envoyé un e-mail le réprimandant pour avoir mis en doute les capacités cognitives de Biden.

Après avoir reconnu que Jackson avait «toujours servi [Obama] et [his] puits de famille“, et l’appelant un”bon médecin et membre du service mais aussi un ami“, l’ancien président a déchiré le membre du Congrès pour le”tir pas cher» qu’il aurait soi-disant pris à Biden sur Twitter.















“Ce n’était pas professionnel et sous le bureau que vous avez occupé», aurait écrit Obama, qualifiant les tweets de «irrespectueux envers moi et les nombreux amis que vous aviez dans notre administration.” L’ancien président “attendre[ed] meilleur“, a-t-il déclaré dans l’e-mail, exhortant Jackson à”refléter” et “attendez plus de vous-même à l’avenir.”

Jackson a cependant maintenu son opinion sur l’état mental du président actuel, déclarant au représentant Jim Banks dans une autre interview que “tout ce que je sais, c’est qu’il souffre d’un déclin cognitif lié à l’âge. Il n’est pas en forme mentalement en ce moment.« Le médecin cité »la façon dont il s’éloigne, regarde dans le vide» comme une indication que Biden n’était plus tous là.

Rappelant à ses détracteurs qu’il avait été le médecin de la Maison Blanche pendant trois présidents, Jackson a averti qu’il était «100% sûr que Joe Biden est incapable de faire ce travail“, soulignant comment”physiquement et mentalement … exigeant» est la présidence. “Il ne tiendra pas quatre ans au pouvoir“, prédit le médecin.

Le prétendu déclin cognitif de Biden est un sujet de discussion populaire parmi les détracteurs du président, qui notent sa confusion croissante même face à des tâches simples comme lire un téléprompteur et quitter une scène après avoir parlé. Enclin aux gaffes même lorsqu’il était vice-président sous Obama, sa capacité à respecter le scénario a sensiblement souffert, au point que son cabinet a été contraint à plusieurs reprises de revenir sur des déclarations incendiaires concernant un changement de régime et une éventuelle action militaire en Russie et en Chine.

LIRE LA SUITE:

Biden ne devrait plus se représenter, disent les démocrates au NYT

Même le propre parti de Biden semble préoccupé par son état mental en déclin, avec 41% des répondants démocrates à un récent sondage affirmant qu’il ne devrait pas se présenter à la réélection, contre seulement 35% l’encourageant. Citant son incapacité à promulguer une grande partie de sa législation de signature, du balayage si vague “Reconstruire mieux” programme aux favoris du parti comme le contrôle des armes à feu et le droit à l’avortement, certains membres du Comité national démocrate ont officiellement reconnu le “écart d’enthousiasme” et s’opposant à la candidature de l’homme de 79 ans pour un autre mandat.

Jackson a été élu au Congrès en tant que républicain représentant le 13e district du Texas en 2020 après 25 ans dans la marine américaine, où il est devenu chef de l’unité médicale de la Maison Blanche.