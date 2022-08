Un ancien médecin d’Amazon examine l’avertissement d’épuisement professionnel du chirurgien général

La Avis récent du chirurgien général américain à propos de l’épuisement professionnel des cliniciens ont cité de nombreuses causes sociétales, culturelles, structurelles et organisationnelles, notamment des charges de travail excessives, un fardeau administratif et un manque de soutien organisationnel.

Les retombées potentielles de cette trajectoire sont alarmantes : l’avis cite l’estimation de l’Association of American Medical Colleges sur la demande de cliniciens supérieure à l’offre, avec une pénurie prévue entre 54 100 et 139 000 médecins prévue d’ici 2033.

Une crise se profile pour les professionnelles en soins et leurs employeurs. Cependant, la question demeure : comment peut-il être résolu ?

Le Dr Maulik Majmudar, médecin-chef et cofondateur de Biofourmis, un fournisseur d’informatique de santé personnalisée et prédictive – qui était auparavant le médecin-chef d’Amazon qui a dirigé le lancement de Halo – s’est entretenu avec Nouvelles de l’informatique de la santé discuter de la crise et des solutions possibles.

Q. Quel était l’essentiel du récent avis du chirurgien général sur l’épuisement professionnel des cliniciens ?

UN. J’ai eu la chance de connaître et d’avoir travaillé avec le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, lorsque nous étions tous les deux à Boston. Vivek a été infatigable dans sa quête de sensibilisation et d’action autour de certains problèmes importants pendant son mandat de chirurgien général, et l’épuisement professionnel des cliniciens en fait partie.

L’avertissement du Dr Murthy à l’industrie était qu’à moins que des mesures importantes ne soient prises pour réduire la crise de stress, d’épuisement et d’épuisement professionnel chez les médecins, les infirmières et les autres cliniciens, la santé de la nation souffrira de la détérioration de l’accès aux soins et de la qualité des soins en raison du manque de ressources.

La pandémie de COVID-19, souligne-t-il, n’a pas été la seule cause de cette crise d’épuisement des cliniciens. La National Academy of Medicine avait annoncé des années plus tôt que 35 à 54 % des infirmières et des médecins et 45 à 60 % des étudiants en médecine et des résidents avaient signalé des symptômes d’épuisement professionnel.

L’avis cite de nombreux contributeurs à la crise, qui ont tous précédé la pandémie mais se sont aggravés en raison du stress accru auquel les cliniciens ont été confrontés. Les contributeurs incluent une charge de travail écrasante, des charges administratives, un manque de soutien au leadership, une flexibilité et une autonomie limitées sur le lieu de travail et, bien sûr, un manque de technologie centrée sur l’humain.

La pandémie a ajouté à ces défis en raison des problèmes de capacité des hôpitaux lors de pics de cas, de l’augmentation des décès de patients, des risques pour la santé et la sécurité des cliniciens et de l’incertitude concernant les traitements, ce qui a conduit à un sentiment d’impuissance.

Bien que les hospitalisations pour COVID-19 soient généralement inférieures à ce qu’elles étaient avant le vaccin et avec d’autres variantes, les problèmes d’épuisement professionnel des cliniciens et de pénurie de personnel n’ont pas diminué. Ces retombées ont incité l’Association of American Medical Colleges à estimer récemment une pénurie prévue entre 54 100 et 139 000 médecins d’ici 2033.

Q. Il semble qu’une crise se profile pour les professionnelles en soins et leurs employeurs. Comment cela peut-il être résolu ?

UN. L’avis du chirurgien général propose de nombreuses recommandations qui couvrent toutes les parties prenantes ayant une influence sur l’industrie de la santé, des systèmes de santé aux établissements universitaires et de formation et aux gouvernements. Surtout, la culture doit changer pour que les services confidentiels de santé mentale soient non seulement disponibles pour les cliniciens, mais encouragés.

En tant que médecin, je peux vous dire que il y a encore une stigmatisation sur la recherche d’aide professionnelle pour l’anxiété, la dépression, les troubles liés à l’utilisation de substances et d’autres problèmes mentaux ou comportementaux – dès la faculté de médecine. Heureusement, la prise de conscience croissante du public de l’énorme tension émotionnelle et mentale à laquelle sont confrontés les cliniciens déstigmatise quelque peu le problème, mais nous avons encore de la place pour l’amélioration.

Un autre élément important pour résoudre la crise de l’épuisement professionnel qui concerne particulièrement vos lecteurs est ce que le Dr Murthy appelle le développement d’une technologie “centrée sur l’humain”. Cela comprend l’optimisation de la technologie existante pour répondre aux besoins et aux flux de travail des cliniciens en tant qu’utilisateurs finaux, ainsi que l’introduction de nouvelles solutions qui contribuent à améliorer l’expérience des cliniciens.

Les solutions de soins virtuels, actuellement sous-utilisées en tant que simple remplacement des visites en clinique en personne, peuvent être déployées de manière plus stratégique et complète au profit des patients et des cliniciens.

Les hospitalisations, par exemple, n’exigent pas toujours que le patient soit dans un établissement médical. Au contraire, comme en témoigne le programme de soins hospitaliers aigus à domicile des Centers for Medicare and Medicaid Services lancé en novembre 2020, les patients gravement malades peuvent être aussi bien – sinon mieux – soignés à domicile qu’à l’hôpital.

Grâce à la technologie, les cliniciens peuvent surveiller les patients entre les visites à domicile en personne, ce qui améliore l’efficacité et réduit la charge de travail, tout en permettant au patient de récupérer dans le confort et la commodité d’un environnement familier avec sa famille. Ce modèle de soins peut, à son tour, réserver des lits d’hôpitaux pour les patients les plus aigus sur lesquels les cliniciens peuvent se concentrer avec moins d’interruptions ou de tâches à accomplir pour les patients qui ne sont pas aussi gravement malades.

Q. Vous suggérez qu’il existe des opportunités d’adopter et d’étendre l’utilisation de l’informatique de santé innovante pour accroître l’efficacité et atténuer l’épuisement professionnel des cliniciens en améliorant les flux de travail cliniques. Veuillez développer cela.

UN. Bien que l’industrie ait connu l’adoption rapide de la télésanté et des soins virtuels au cours des dernières années, nous avons rapidement réalisé que faire évoluer la qualité et le coût des soins allait nécessiter une plus grande innovation que le simple remplacement des visites en clinique en personne par des visites virtuelles.

Bien que ces visites cliniques virtuelles puissent automatiser certains aspects pour le prestataire, cela ne réduit pas significativement son fardeau. En fait, l’expérience du fournisseur peut même être aggravée en passant plus de temps avec une technologie qui n’est pas “centrée sur l’humain”.

Pour vraiment tirer parti des opportunités offertes par les soins virtuels, les prestataires doivent penser plus largement que les visites de télésanté isolées. Au lieu de cela, en incluant plusieurs technologies développées et améliorées ces dernières années, telles que des capteurs portables, des analyses de données, des appareils mobiles ainsi que des outils de télésanté, les prestataires peuvent étendre les soins virtuels de périodiques à continus et en temps réel.

Une stratégie globale permet aux systèmes de santé d’offrir un suivi et une gestion à distance des patients tout au long du continuum de soins : gestion des maladies chroniques complexes, soins hospitaliers aigus à domicile et soins post-aigus.

À titre d’exemple, considérons comment la technologie des soins virtuels peut être utilisée pour gérer une seule maladie chronique complexe : l’insuffisance cardiaque, que j’ai gérée pour de nombreux patients en tant que cardiologue.

Historiquement, cette condition nécessite de nombreuses visites chez un cardiologue et peut-être un enregistrement périodique par le patient de certaines statistiques de base, telles que le poids quotidien, car le clinicien s’efforce d’amener le patient à un traitement médical optimal dirigé par des directives. [GDMT].

Les visites en personne au cabinet ayant lieu à plusieurs semaines d’intervalle, ce processus peut prendre des mois et entraîner des coûts élevés et de la frustration pour le patient et le fournisseur. Le clinicien peut atteindre un GDMT optimal beaucoup plus tôt en tirant parti d’une solution de soins virtuels de bout en bout qui comprend la collecte et l’analyse continues de données physiologiques, une ligne de base personnalisée pour chaque patient développée grâce à l’apprentissage automatique et un titrage logiciel du “quadruple” fondamental thérapie que les lignes directrices cliniques préconisent pour traiter l’insuffisance cardiaque.

Cette approche est essentielle étant donné que la recherche montre que moins de 1 % des patients atteints d’insuffisance cardiaque reçoivent des doses optimales de leurs médicaments contre l’insuffisance cardiaque et que moins de 25 % des patients éligibles reçoivent une GDMT. Non seulement les solutions de soins à distance peuvent aider les médecins à arriver plus tôt à un GDMT approprié ; il peut également aider les prestataires à identifier les signes de décompensation afin qu’ils puissent intervenir et éviter un déplacement aux urgences ou une hospitalisation.

Peut-être le plus important, ces types de nouveaux modèles de soins numériques peuvent améliorer l’efficacité et réduire la charge de travail clinique et l’épuisement professionnel.

Q. Comment les soins à domicile, qui gagnent du terrain, avec une combinaison de surveillance à distance des patients et de visites en personne, peuvent-ils servir de soupape de décharge pour les cliniciens débordés ?

UN. Une solution de soins à domicile qui exploite le RPM et l’analyse prédictive basée sur l’IA peut analyser en continu les données collectées à distance pour aider les prestataires à prendre des décisions optimales fondées sur des preuves concernant les médicaments et les traitements des patients. De plus, puisque les cliniciens sont avisés si un patient nécessite une intervention précoce, les charges de travail sont réduites.

Cette approche soutient les cliniciens qui sont de plus en plus confrontés à un « ensemble complexe d’informations à synthétiser », comme indiqué dans l’avis du Dr Murthy. Bien que la technologie ne remplace pas la formation et l’expérience d’un prestataire, elle peut aider à éliminer le bruit non pertinent qui ajoute à la charge cognitive des cliniciens.

Un autre élément qui n’est pas uniquement lié à la technologie est l’utilisation croissante de cliniciens virtuels, employés par le système de santé ou un fournisseur, pour aider à la surveillance et aux interventions à distance.

Ces équipes à distance, qui peuvent inclure des navigateurs de soins, des infirmières et même des médecins spécialistes, peuvent gérer la surveillance quotidienne des patients via RPM et signaler à l’équipe de soins locale tout changement significatif ou information qu’ils aimeraient recevoir sur leurs patients à domicile.

L’équipe à distance peut également offrir une surveillance pendant les heures creuses cruciales du personnel en intervenant par téléphone ou en streaming vidéo lorsqu’un événement médical potentiel peut être à l’horizon. Bien qu’elles ne remplacent pas une intervention médicale d’urgence, les analyses avancées peuvent permettre aux équipes soignantes d’identifier les signes d’un incident potentiel des heures, des jours ou même des semaines avant qu’il ne se produise autrement.

La technologie d’analyse prédictive offrant des conseils fondés sur des preuves et l’équipe de soins à distance fournissant un soutien à la surveillance peuvent décharger considérablement le fardeau des équipes de soins locales de nombreuses façons.

RPM répond aux besoins des agents de santé, des équipes de soins et des patients tout au long du continuum de soins. La technologie, pour paraphraser le chirurgien général, organise les données de santé pour offrir une visualisation plus complète et plus claire de l’état et de la trajectoire du patient tout en incluant des conseils significatifs pour soutenir les décisions cliniques.

En tirant parti de toute l’étendue de la technologie disponible et en l’intégrant dans une solution de bout en bout, nous pouvons réduire la charge cognitive des fournisseurs en ne présentant que des informations significatives et exploitables.

De plus, en s’associant à une équipe de soins à distance, les cliniciens au sein des hôpitaux ou des cabinets sont libres de se concentrer davantage sur les patients dans leurs quatre murs et de se concentrer sur les interventions pour les patients à domicile qui en ont besoin.

En permettant à ces cliniciens de travailler au sommet de leur licence, nous pouvons améliorer leur expérience tout en évitant les visites aux urgences et les hospitalisations qui peuvent contribuer à de moins bons résultats pour les patients, tout en réduisant le stress et l’épuisement professionnel des cliniciens.

