Un ancien marine américain libéré par la Russie blessé en Ukraine – CNN – RT World News

Trevor Reed, qui a été libéré lors d’un échange de prisonniers l’année dernière, aurait été blessé alors qu’il se battait pour Kiev

Trevor Reed, l’ancien marine américain qui a été emprisonné en Russie pour avoir agressé des policiers et libéré l’année dernière lors d’un échange de prisonniers avec Washington, aurait été blessé alors qu’il combattait en tant que mercenaire étranger pour l’Ukraine.

Reed a été transporté dans un hôpital de Kiev après avoir été blessé et a été évacué vers l’Allemagne pour des soins médicaux, a rapporté CNN mardi, citant une personne non identifiée proche du dossier. « Les circonstances entourant la blessure de Reed au combat n’étaient pas immédiatement claires », a déclaré le point de vente, ajoutant qu’un porte-parole de la famille de Reed avait refusé de commenter.

On estime que 11 675 volontaires étrangers ont combattu les forces russes depuis le début de la crise ukrainienne en février 2022, selon le ministère russe de la Défense. Environ 900 des mercenaires sont des citoyens américains. La plupart des combattants étrangers ont fui le pays ou ont été tués, ne laissant qu’environ 2 000 combattants dans l’ex-république soviétique, a indiqué le ministère au début du mois.















Reed, originaire de Fort Worth, au Texas, alors âgé de 29 ans, a été arrêté en août 2019 pour ivresse et désordre en public. Il a été reconnu coupable d’avoir agressé deux policiers, mettant leur vie en danger, alors qu’il se trouvait dans une voiture de police. Reed aurait attrapé le bras d’un officier alors qu’il était emmené, faisant dévier la voiture. Il a été condamné à neuf ans de prison en 2020.

« Votre gars, le Marine – c’est juste un ivrogne et un fauteur de troubles », Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à NBC News dans une interview en 2021. « Comme on dit ici, il s’est fait affronter et a commencé une bagarre. Entre autres, il, il a frappé un flic.

Reed a été libéré lors d’un échange de prisonniers en avril 2022 contre Konstantin Yaroshenko, un pilote russe qui purgeait une peine de 20 ans dans le Connecticut après avoir été arrêté au Libéria pour avoir prétendument conspiré en vue de faire passer de la cocaïne aux États-Unis.

L’ex-Marine aurait entamé une grève de la faim pendant sa détention en Russie et aurait affirmé avoir été blessé. Reed a déclaré à ABC News après sa libération que son poids avait chuté de 175 livres à 131 livres et qu’il crachait du sang pendant son incarcération. Il était étudiant et rendait visite à sa petite amie russe à Moscou au moment de son arrestation.