Un ancien lieutenant de police arrêté après avoir tué par balle un officier de DC

WASHINGTON (AP) – Un lieutenant de police à la retraite a été arrêté après que la police a déclaré qu’il avait tué par balle un collègue policier jeudi lors d’un exercice d’entraînement dans une bibliothèque de Washington DC.

Jesse Porter était à la fin d’un exercice d’entraînement dans une bibliothèque du quartier Anacostia du district jeudi après-midi lorsqu’il a tiré une arme qui a frappé Maurica Manyan, 25 ans, a déclaré vendredi le chef de la police métropolitaine Robert Contee. L’agent de la bibliothèque a ensuite été transporté d’urgence dans un hôpital local où il a ensuite été déclaré mort.

Porter a été arrêté pour homicide involontaire après que la police a consulté le bureau du procureur américain à Washington. Il est resté en garde à vue vendredi et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

La police métropolitaine a déclaré que le lieutenant à la retraite de 58 ans travaillait pour un entrepreneur privé offrant une formation à un groupe d’officiers de police de la bibliothèque sur la façon d’utiliser des matraques extensibles lorsqu’il a tiré un seul coup de son arme à feu.

Il y avait environ six personnes dans la pièce à ce moment-là, y compris d’autres policiers de la bibliothèque. Le système de bibliothèques publiques de la ville a sa propre force d’agents de police spéciaux à plein temps qui peuvent être armés et sont chargés d’assurer la sûreté et la sécurité des succursales de la bibliothèque.

Lors d’une conférence de presse peu après la fusillade, Contee a déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi Porter avait une arme à feu lors d’un exercice d’entraînement. En règle générale, les forces de l’ordre veillent à ce que les formateurs et les participants n’aient pas accès à des balles réelles ou à des armes à feu réelles pendant les programmes de formation, afin d’éviter la possibilité de coups de feu accidentels.

“Ce n’est pas une bonne pratique”, a déclaré Contee. “Je ne suis pas sûr dans cette situation pourquoi le formateur avait une arme réelle dans l’environnement de formation. Mais ce n’est pas une bonne pratique de faire cela.

Les circonstances entourant la fusillade restent floues et la police a déclaré que l’enquête était toujours en cours.

