Un ancien lieutenant de la police de DC inculpé pour avoir divulgué des informations au chef des Proud Boys, Enrique Tarrio

Le ministère de la Justice a inculpé et arrêté vendredi Shane Lamond, un ancien lieutenant de la police de Washington DC, pour avoir entravé une enquête et fait de fausses déclarations ainsi que divulgué des informations à Enrique Tarrio, le chef de The Proud Boys.

M. Lamond, 47 ans, a été inculpé par un grand jury du tribunal de district américain du district de Columbia pour un chef d’entrave à la justice et trois chefs de fausses déclarations, selon un déclaration du ministère de la Justice.

Selon le accusationM. Lamond, qui travaillait en tant que superviseur du bureau de la sécurité intérieure du département de la police métropolitaine (MPD), aurait été en « contact régulier » avec M. Tarrio au sujet des activités des Proud Boys à DC à partir de juillet 2019.

Les Proud Boys sont une organisation néo-fasciste d’extrême droite qui promeut et s’engage dans la violence politique.

En utilisant Telegram, M. Lamond aurait divulgué des informations sur les enquêtes des forces de l’ordre sur les Proud Boys ainsi que sur d’autres activités policières à Washington DC.

Cela comprenait, soi-disant, la révélation d’informations confidentielles à M. Tarrio sur l’enquête des forces de l’ordre sur l’incendie d’une bannière Black Lives Matter en décembre 2020, comme des mises à jour d’enquête.

Cependant, interrogé par des agents fédéraux chargés de l’application des lois en juin 2021, M. Lamond aurait déclaré aux agents qu’il n’avait communiqué avec M. Tarrio que pour obtenir des informations sans «l’informer de l’enquête du MPD».

Plusieurs messages fournis dans l’acte d’accusation montrent que M. Lamond a envoyé à M. Tarrio des captures d’écran des messages qu’il a reçus des détectives du MPD au sujet de l’affaire et a informé M. Tarrio lorsque la police l’a identifié.

Lorsque les forces de l’ordre ont émis un mandat d’arrêt contre M. Tarrio en lien avec l’incendie de la bannière, M. Lamond a également contacté M. Tarrio pour l’avertir du mandat.

M. Tarrio a par la suite plaidé coupable à un chef d’accusation de destruction de biens en rapport avec l’incendie de la bannière.

Selon l’acte d’accusation, M. Lamond et M. Tarrio ont également échangé des messages sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole dans les semaines qui ont précédé et dans les jours qui ont suivi.

L’acte d’accusation allègue que M. Lamond n’a pas révélé aux agents fédéraux chargés de l’application des lois que M. Tarrio avait révélé son intention d’assister à l’événement à Washington DC le 6 janvier.

Plus tôt ce mois-ci, M. Tarrio et trois autres membres des Proud Boys ont été reconnus coupables d’accusations de trahison liées aux violentes émeutes.

Le cas de M. Lamond fait l’objet d’une enquête par le bureau extérieur de Washington du Federal Bureau of Investigation ainsi que par l’unité des enquêtes criminelles du bureau du procureur américain.

Le procureur adjoint américain Joshua Rothstein poursuit l’affaire.

L’accusation d’entrave à la justice était passible d’un maximum de 30 ans de prison tandis que chaque accusation de fausse déclaration était passible d’un maximum de cinq ans de prison. La peine sera déterminée par le tribunal en fonction des lignes directrices consultatives sur la peine et d’autres facteurs statutaires.