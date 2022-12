Un ancien législateur du Kansas reconnu coupable de fraude au secours COVID-19

WICHITA, Kan. (AP) – Un ancien législateur de l’État du Kansas a été reconnu coupable par un jury fédéral mercredi de 12 crimes pour avoir menti sur des demandes d’aide fédérale contre le COVID-19.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le républicain de Wichita, Michael Capps, 44 ans, avait déposé des formulaires gonflant le nombre d’employés qu’il avait dans deux entreprises et une fondation sportive, puis avait demandé des prêts pour payer les employés inexistants. Un grand jury fédéral a inculpé Capps en septembre 2021 et il a plaidé non coupable.

Le Wichita Eagle a rapporté que Capps avait été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de fausses déclarations sur des demandes de prêt, d’un chef de fraude bancaire, de quatre chefs de fraude électronique et de quatre chefs de blanchiment d’argent. Capps pourrait faire face à des millions de dollars d’amendes et à des décennies de prison lors de la condamnation.

Capps a été acquitté mercredi de six autres chefs d’accusation, et un 19e chef a été rejeté avant le procès.

Les procureurs ont déclaré que la fraude impliquait le programme de protection des chèques de paie et les programmes de prêts en cas de catastrophe d’urgence de la Small Business Administration, qui ont été conçus pour fournir une assistance aux entreprises qui ont lutté pendant la pandémie.

Capps et son avocat de la défense Kurt Kerns n’ont pas répondu aux questions des journalistes après le verdict.

The Associated Press