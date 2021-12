Un ancien lecteur de nouvelles du Karnataka donne des cours de mathématiques gratuits depuis 50 ans

Les enseignants sont salués pour leur altruisme et leur capacité à s’efforcer d’aider leurs élèves à exceller dans la vie. Et un homme de 73 ans du Karnataka en est un exemple. Originaire du district de Dharwad, Nagesh Shanbag propose des cours de mathématiques gratuits aux lycéens depuis plus de 50 ans.

Le septuagénaire, qui travaillait comme présentateur de nouvelles pour All India Radio (AIR), a commencé à enseigner les mathématiques pour suivre sa passion qui l’accompagne depuis ses années d’université. Même après avoir rejoint AIR, Nagesh n’a pas pu enterrer son amour pour les mathématiques et s’est mis à enseigner malgré aucune expérience professionnelle en tant qu’enseignant. Nagesh Shanbag a expliqué que les mathématiques le maintiennent en forme et qu’il se sent énergique et jeune en les enseignant. Il a en outre exprimé sa joie d’interagir quotidiennement avec les étudiants, comme le rapporte le Times of India. L’enseignant facture également une somme modique en échange des connaissances et utilise le montant pour financer l’enseignement supérieur des étudiants défavorisés.

Partageant un exemple, Nagesh a rappelé comment il a dû commencer à facturer les frais nominaux après 42 ans d’enseignement. Il se souvenait d’un de ses étudiants qui avait obtenu de bons résultats mais qui hésitait à devenir ingénieur car ses parents ne pouvaient pas se permettre le cours et c’est à ce moment-là que la fille de Nagesh lui a conseillé d’accepter les frais.

Selon le rapport TOI, Nagesh considère les mathématiques comme non seulement la matière la plus intéressante mais aussi l’une des plus faciles. Il blâme le manque d’enthousiasme des enseignants pour les difficultés rencontrées par les élèves dans la pratique de la matière. « J’essaie de donner à l’enfant une base solide », a ajouté l’enseignant.

Nagesh enseignait auparavant aux étudiants pour les concours du Dr NB Kabbur Samaraka Shiksana Vikasa Anweshana Pratisthana et formait également gratuitement des professeurs de mathématiques, selon le président du centre, le Dr Anand Kabbur. Bien que les cours soient maintenant fermés, il envoie toujours tous ses revenus de scolarité pour aider les étudiants nécessiteux et talentueux, a ajouté le président.

