Un ancien lanceur de la Major League Baseball a été arrêté vendredi en lien avec un meurtre présumé et une tentative de meurtre de sa belle-famille à Lake Tahoe, en Californie, en 2021, ont annoncé les autorités.

Danny Serafini, 49 ans, et Samantha Scott, 33 ans, ont été arrêtés vendredi matin en lien avec le meurtre de Robert Gary Spohr, 70 ans, et la tentative de meurtre de Wendy Wood, 68 ans, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Bureau du shérif du comté de Placer.

Les deux victimes sont le père et la belle-mère de Serafini, le Sgt. David Smith, porte-parole du bureau du shérif, l’a confirmé vendredi soir.

Smith a refusé de décrire la nature de la relation entre Serafini et Scott, mais le bureau du shérif a déclaré : « Les suspects se connaissaient. »

Les détectives du shérif du comté de Placer ont aidé à l’arrestation de Serafini à Winnemucca, dans le Nevada, et à l’arrestation de Scott, à Las Vegas, a indiqué le bureau du shérif.

Scott a été arrêté à l’aéroport international Harry Reid, a déclaré Smith.

Vendredi soir, Serafini figurait sur la liste des détenus du centre de détention du comté de Humboldt. Il a été accusé d’avoir échappé à la justice, a indiqué le représentant.

Scott a été inscrite sur la liste des détenues du centre de détention du comté de Clark, en vertu d’un mandat l’accusant de fugitive d’un autre État, selon les archives de la prison.

On ne sait pas si Serafini ou Scott avaient engagé des avocats.

Le 5 juin 2021, des députés ont été appelés dans une résidence à Homewood, un quartier de North Lake Tahoe, a indiqué le bureau du shérif.

À leur arrivée, Spohr a été retrouvé mort d’une seule blessure par balle. Son épouse, Wood, a également été abattue mais a été hospitalisée et rétablie, a indiqué le bureau du shérif. Elle est décédée un an plus tard.

Les enquêteurs ont obtenu une vidéosurveillance de la maison, qui montrait un homme cagoulé portant un couvre-visage et un sac à dos se dirigeant vers la résidence plusieurs heures avant le meurtre, a indiqué le bureau du shérif.

Depuis lors, a indiqué le bureau du shérif, les preuves recueillies par les détectives ont désigné Serafini et Scott comme suspects.

Le shérif du comté de Placer, Wayne Woo, a félicité ses détectives pour leur diligence au cours d’une enquête qui a duré plus de deux ans.

« Aujourd’hui, justice a été rendue », a-t-il déclaré dans le communiqué. « L’arrestation des responsables des événements tragiques qui se sont déroulés à Homewood, North Lake Tahoe en 2021 témoigne du dévouement inébranlable de nos détectives, de nos partenaires chargés de l’application de la loi et de la persistance de notre quête de la vérité.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il attendait l’extradition des suspects.

Serafini a été lanceur de la MLB pendant sept saisons. Il a joué avec les Twins du Minnesota, les Cubs de Chicago, les Reds de Cincinnati et les Rockies du Colorado, selon MLB.com.

