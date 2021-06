Un ancien journaliste voyou de Fox 26 accuse la station de parti pris et d’autocensure pour plaire aux annonceurs – RT USA News

Ivory Hecker, qui est devenue virale après avoir accusé son ancien employeur Fox 26 de l’avoir « muselée », a présenté les dossiers qu’elle a conservés pour plaider en faveur d’une « corruption » bien établie à la station d’information.

Hecker, qui a été suspendue puis licenciée par la filiale de Houston de Fox News après son reportage en direct de lundi, a été interviewée par James O’Keefe de Project Veritas. Son histoire, cependant, n’a pas été à la hauteur du pistolet fumant auquel certains téléspectateurs s’attendaient. La substance de ses allégations était que Fox 26 faisait passer les bénéfices et d’autres intérêts commerciaux avant les intérêts de ses téléspectateurs.

Une partie de son argument était un enregistrement confirmant le refus de la station de couvrir le bitcoin dans son segment de cinq heures. La directrice adjointe de l’information, Lee Meier, a déclaré que c’était son choix de ne pas poursuivre l’histoire parce que « Bitcoin pour le pauvre public afro-américain à cinq ans – ça ne va probablement pas jouer. » Les mots de Meier semblent être un exemple de la façon dont le processus de prise de décision éditoriale fonctionne en fonction de qui regarde les nouvelles du début de soirée.

Une grande partie de l’interview était consacrée à la couverture de l’hydroxychloroquine (HCQ), un médicament antipaludique qui était à un moment donné considéré comme un traitement prometteur pour Covid-19, et est devenu un sujet politique brûlant aux États-Unis après le président de l’époque, Donald. Trump l’a approuvé.

Entre autres choses, Trump a partagé une vidéo d’un passionné de HCQ controversé, le médecin et pasteur basé à Houston, Stella Immanuel. Après être devenues virales, ses vidéos ont été supprimées par les médias sociaux en tant que désinformation sur Covid-19.

Hecker dit qu’elle a été durement réprimandée par la direction pour avoir partagé un extrait d’une interview avec le Dr Joseph Varon, le chef des soins intensifs de l’UMMC Houston, que son équipe a filmé tout en faisant une histoire pour Fox 26. Varon y a déclaré que HCQ était « politisé jusqu’au wazoo », et qu’il a utilisé le médicament dans le traitement des patients de Covid-19 « avec un bon succès. »





La vice-présidente et directrice de l’information de Fox 26, Susan Schiller, a dit à Hecker de « cesser et s’abstenir de poster » à propos de HCQ et a dit qu’elle « a échoué en tant que journaliste à ne pas en savoir plus » à propos de la drogue à l’avance, selon une conversation enregistrée, qui a été diffusée lors de l’interview de Project Veritas. La journaliste a rejeté l’accusation, citant un article antérieur qu’elle a fait sur la controverse entourant le Dr Immanuel. La critique était apparemment motivée par des réactions négatives potentielles au poste de la haute direction de Fox News.

Project Veritas a également diffusé certains de ses propres enregistrements secrets des employés de Fox 26, confirmant que la station vendait du temps publicitaire au CDC. O’Keefe a insinué que Fox a soumis ses reportages sur les problèmes de santé et Covid-19 aux considérations des annonceurs, y compris les producteurs de vaccins, mais n’a pas réussi à produire de preuves solides. La chose la plus proche d’un aveu était une remarque selon laquelle « beaucoup de choses peuvent arriver », qui a été faite par une coordinatrice des ventes après qu’on lui ait demandé si le Conseil publicitaire pouvait appeler et demander de ne pas diffuser « d’histoires anti-vax » en tant que condition préalable à l’achat de certaines places.





Hecker a accusé Fox News d’avoir appliqué « le récit de l’entreprise » et à défaut de ses téléspectateurs et des principes du journalisme, ce qui revient à « la corruption » du métier. Fox 26 l’a dit « adhère aux normes éditoriales les plus élevées en matière d’exactitude et d’impartialité » et a appelé le journaliste « un ancien employé mécontent cherchant de la publicité en faisant la promotion d’un faux récit produit par une édition sélective et une fausse déclaration. » Interrogée sur son motif pour allumer Fox, Hecker a déclaré qu’elle voulait protéger les téléspectateurs de la tromperie des entreprises.

