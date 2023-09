Un ancien journaliste de NFL Media poursuit la ligue, alléguant une discrimination institutionnelle de longue date

Un ancien journaliste de NFL Media accuse la ligue de refuser de s’attaquer à ce qu’il appelle une discrimination institutionnelle de longue date et a déclaré que son contrat n’avait pas été renouvelé parce qu’il avait exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant l’équité et l’injustice raciale.

En faisant ses allégations dans le cadre d’un procès pour discrimination et représailles déposé mardi devant un tribunal fédéral de New York, Jim Trotter a également cité le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, et le propriétaire des Buffalo Bills, Terry Pegula, comme ayant fait des commentaires insensibles au racisme. Trotter a déclaré que les inquiétudes qu’il avait soulevées auprès des dirigeants de la ligue, y compris le commissaire de la NFL, Roger Goodell, concernant ces commentaires et le manque de diversité parmi les employés de NFL Media étaient tombées dans l’oreille d’un sourd.

« La NFL a affirmé vouloir être tenue responsable en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. J’ai essayé de le faire, et cela m’a coûté mon travail », a déclaré Trotter dans un communiqué publié par son cabinet d’avocats Wigdor. « Je porte plainte parce que je ne peux pas me plaindre de choses qui ne vont pas si je ne suis pas disposé à me battre pour ce qui est juste. »

Trotter est noir et travaille maintenant pour The Athletic après avoir été journaliste pour le réseau NFL, avant que son contrat ne soit pas renouvelé en mars.

La NFL a publié une déclaration contestant les allégations de Trotter.

« Nous partageons la passion de Jim Trotter pour un journalisme de qualité créé et soutenu par un environnement diversifié et inclusif », a déclaré la NFL. « Nous prenons ses préoccupations au sérieux, mais contestons fermement ses allégations spécifiques, en particulier celles formulées contre ses collègues dévoués de NFL Media. »

La NFL a déclaré que le contrat de Trotter n’avait pas été renouvelé en raison de décisions commerciales prises pour faire face à « une économie difficile et un environnement médiatique en évolution ».

Pegula a également déclaré dans un communiqué que les allégations portées contre lui étaient fausses. « Je suis horrifié à l’idée que quelqu’un puisse me relier à une allégation de ce genre », a-t-il déclaré. « Le racisme n’a pas sa place dans notre société et je suis personnellement dégoûté que mon nom soit associé à cette plainte. »

Jones a publié une déclaration qui disait : « La diversité et l’inclusion sont extrêmement importantes pour moi personnellement et pour la NFL. La représentation faite par Jim Trotter d’une conversation qui a eu lieu il y a plus de trois ans avec moi-même et notre vice-président du personnel des joueurs Will McClay n’est tout simplement pas exacte.

Trotter a déclaré qu’il avait été victime de discrimination fondée sur sa race. Il allègue que la NFL a favorisé et toléré un environnement de travail hostile en le licenciant.

Il cherche à mettre en place un contrôleur ordonné par le tribunal pour enquêter et examiner les politiques de la NFL et mettre en œuvre les changements nécessaires en matière d’embauche, de rétention et d’avancement des employés noirs dans l’ensemble de son organisation.

Le procès indique que NFL Media n’a pas une seule personne noire occupant un poste de direction ou dans son bureau de presse.

Trotter a fait part de ses inquiétudes concernant le manque de Noirs occupant des postes décisionnels à Goodell lors de plusieurs conférences de presse, notamment lors des festivités du Super Bowl de la ligue en février.

Dans une longue réponse, Goodell a déclaré en partie : « Je pense qu’il n’y a pas une réponse unique, Jim, la responsabilité unique incombe à nous tous dans la NFL, et nous devons être ceux qui effectuent ce changement, et nous sommes ceux-là. qui doivent veiller à approfondir la diversité dans notre NFL et à faire de la NFL une organisation inclusive et diversifiée, qui donne à chacun la possibilité de réussir.

Trotter a déclaré que le lendemain, son supérieur direct, Ali Bhanpuri, avait demandé à l’un de ses collègues : « Pourquoi Jim continue-t-il d’en parler ?

NFL Media a noté que ses trois dernières recrues seniors sont des personnes de couleur, dont deux sont noires et l’autre hispanique. Et huit de ses neuf embauches à l’antenne les plus récentes représentent des horizons divers, dont sept sont noirs.

Les avocats de Trotter, Douglas Wigdor et David Gottlieb, ont publié une déclaration commune disant : « La NFL devrait avoir honte de l’animosité raciale ouvertement exprimée par les propriétaires d’équipe et de l’absence totale d’action de la ligue après avoir été mise en demeure.

Trotter a impliqué Jones en faisant référence à une conversation qu’il a eue avec le propriétaire des Cowboys en 2020 sur la question du manque de professionnels noirs aux postes décisionnels dans la NFL. Il a dit que la réponse de Jones a été : « Si les Noirs ressentent quelque chose, ils devraient acheter leur propre équipe et embaucher qui ils veulent embaucher. »

Trotter a déclaré que ses supérieurs lui avaient ordonné de ne pas mentionner les commentaires de Jones dans son reportage.

Trotter a ensuite cité un commentaire que Pegula aurait fait lors d’un dîner avec des journalistes sur la question des protestations des joueurs contre l’injustice raciale. Bien que Trotter n’ait pas été présent, il a déclaré que les commentaires avaient été soulevés par l’un de ses collègues lors d’un appel NFL Media Zoom en 2020.

Une personne informée du sujet a déclaré à l’Associated Press que la NFL avait mené une enquête sur les commentaires présumés de Pegula en interrogeant toutes les personnes présentes au dîner, et qu’elle n’avait trouvé personne d’autre se souvenant des commentaires tenus.

La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car la NFL n’a pas révélé le contenu de son enquête.

Schuyler Dixon, rédacteur d’AP Pro Football à Dallas, a contribué à ce rapport.

John Wawrow, Associated Press