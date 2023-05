Un ancien journaliste de la télévision d’État russe a affirmé qu’un Vladimir Poutine « isolé » « n’a pas assez de Novichok » pour tuer son nombre croissant de critiques.

La dissidente russe Marina Ovsyannikova, qui a fait la une des journaux mondiaux pour sa manifestation à l’antenne contre la guerre en Ukraine l’année dernière, j’ai parlé à Entretiens avec Beth Rigby où elle a de nouveau provoqué le président russe.

« Je pense que Poutine n’a pas assez de Novichok pour tous ses adversaires. Parce qu’en fait, quand la guerre a commencé, beaucoup plus de gens ont commencé à parler contre le régime et beaucoup plus le feront », a-t-elle déclaré.

Novichok était l’agent neurotoxique de qualité militaire utilisé dans le 2018 Empoisonnements de Salisburyet d’attaquer le politicien de l’opposition russe, Alexei Navalny en 2020.

Mme Ovsyannikova, qui a travaillé pour la chaîne de télévision Channel One Russia de 2003 à l’année dernière, a exprimé l’espoir que le président russe puisse être renversé par son entourage et a adressé les récentes critiques de M. Poutine par le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Un autre loyaliste de Poutine, Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène et également colonel général de l’armée russe, a également ouvertement critiqué la performance des forces russes en Ukraine.

Mme Ovsyannikova a déclaré: « Je pense que l’Ukraine commencera à gagner la guerre et cela ne fera que diviser les élites. »

« Regardez ce qui se passe maintenant … ce que dit Prigozhin. Prigozhin parle. Et puis [Ramzan] Kadyrov dit aussi autre chose. Et j’espère que le système se brisera de l’intérieur. »

Lorsqu’on lui a demandé si ce pouvaient être les élites russes qui renversaient Poutine, Mme Ovsyannikova a déclaré que depuis que le chef de l’opposition Alexei Navalny est en prison, « il n’y a pas de dirigeant qui serait en mesure de consolider les gens ».

Elle a ajouté : « Il n’y a pas d’organisation active. Je pense donc que les élites vont se diviser et bien, nous ne savons pas – ce n’est peut-être pas un coup d’État classique. Personne, probablement, ne va tuer ou empoisonner Poutine, mais quelqu’un de son entourage pourrait venir un jour le voir et lui dire : Vladimir, nous perdons la guerre, il est temps de partir.

« Le dernier jour de la guerre, quand la Russie perdra la guerre, ce sera son dernier jour. C’est clair. Il craint pour sa vie. Il est dans son bunker. Il est isolé. »

Image:

Marina Ovsyannikova et Beth Rigby



Mme Ovsyannikova a décrit Navalny comme un « héros », mais a déclaré que même sa mort ne suffirait pas à amener les gens à manifester dans les rues.

Elle a également exprimé des craintes quant à la détérioration de sa santé, déclarant à Sky News: « Nous savons qu’il est torturé juste devant les yeux du monde. Dieu ne plaise qu’il meure. Mais je ne pense pas que cela déclenchera une manifestation de masse, car vous devez comprenez que les Russes sont intimidés et que rien ne les incitera à descendre dans la rue.

« La police est partout et il vous suffit de lever la tête du sol et votre vie sera bouleversée. »

Mme Ovsyannikova a également évoqué le détention du journaliste américain Evan Gershkovich en Russie, le décrivant comme la manière de Poutine d’envoyer un « signal » aux journalistes étrangers pour qu’ils restent en dehors de son pays.

Cependant, elle a déclaré que M. Gershkovich pourrait être libéré lors d’un échange de prisonniers.

« Evan Gershkovich a été pris en otage et il sera utilisé comme gage. Il sera échangé contre d’autres personnes fidèles à Poutine qui sont actuellement dans des prisons américaines ou britanniques », a-t-elle déclaré.

« Mais en même temps, je crois qu’avec cela, Poutine a envoyé un signal très fort à tous les journalistes étrangers. Ne restez pas ici. La Russie est un endroit dangereux. »

Rappelant sa protestation contre la guerre en Ukraine en direct sur la chaîne de télévision publique russe où elle travaillait, Mme Ovsyannikova a décrit comment elle s’est sentie obligée d’agir après avoir vu l’invasion de la Russie commencer.

Elle a déclaré : « Quand la guerre a commencé, eh bien, je ne pouvais pas détourner le regard. Le sang a coulé. Il y avait des millions de réfugiés. Et je pouvais voir tout cela sur mes écrans. Mais ce n’est pas ce que disait la propagande. fumée et miroirs.

« Je peux dire que la guerre est devenue pour moi un point de non-retour, et que je ne pouvais plus me taire. Je sentais que je vivais dans une réalité parallèle. Que le pays devenait complètement totalitaire. »

