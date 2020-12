L’ancienne journaliste de Bloomberg News, Christie Smythe, s’est ouverte dans une interview virale à propos de son parcours particulier, depuis le reportage sur la chute légale de « Pharma Bro » Martin Shkreli jusqu’à tomber amoureux de lui, en quittant son mari et en quittant son emploi.

«Je suis tombé dans le terrier du lapin», a déclaré Smythe à la journaliste Stephanie Clifford dans l’article du magazine Elle publié dimanche en ligne, soulignant qu’elle était «heureuse ici».

Selon l’histoire d’Elle, Smythe a quitté son emploi et a divorcé de son mari dans un délai de neuf mois entre 2018 et 2019 après que sa relation avec Shkreli soit passée d’une journaliste apprenant à connaître son sujet à une femme qui le défendait activement d’une manière que son employeur jugeait » peu professionnel. »

« La conduite de Mme Smythe à l’égard de M. Shkreli n’était pas conforme aux attentes d’un journaliste de Bloomberg. Il est devenu évident qu’il valait mieux se séparer. Mme Smythe a présenté sa démission et nous l’avons acceptée », a déclaré un porte-parole de Bloomberg. Elle et réitéré aux USA AUJOURD’HUI.

Shkreli, 37 ans, a été condamné à sept ans de prison en 2018 pour des crimes qui comprenaient le mensonge aux investisseurs sur les performances de deux fonds spéculatifs qu’il dirigeait, le retrait de plus d’argent de ces fonds qu’il n’était en droit d’en obtenir et l’escroquerie des investisseurs dans une société pharmaceutique, Retrophin, en cachant sa propriété d’une partie de ses actions.

Un juge a ordonné à Shkreli de perdre 7,3 millions de dollars.

Shkreli a d’abord gagné en notoriété en achetant les droits d’un médicament vital dans une autre société en 2014 et en augmentant le prix de 13,50 $ à 750 $ par comprimé. Il est également connu pour attaquer les critiques sur les médias sociaux et offrir une prime à quiconque pourrait lui donner l’un des cheveux d’Hillary Clinton.

C’est à peu près au moment du procès que leur relation a commencé à devenir trouble. Certains courriels entre les deux ont été utilisés comme preuves dans sa condamnation, en partie pour laquelle elle a quitté Bloomberg. Ils se sont embrassés pour la première fois quand elle lui a rendu visite en prison, peu de temps après avoir quitté Bloomberg, rappelant à Elle que la pièce sentait les pépites de poulet. Elle a congelé ses œufs au printemps dernier, craignant d’être trop âgée pour avoir des enfants au moment où Shkreli a été libérée de prison.

«J’ai dit à Martin que je l’aimais», a déclaré Smythe. «Et il m’a dit qu’il m’aimait aussi.

Smythe n’a pas vu Shkreli depuis plus d’un an en raison des restrictions de la prison COVID-19, mais elle croit toujours que leur relation prévaudra, malgré une réponse moins qu’incroyable de Shkreli que Clifford lui a transmise: «M. Shkreli souhaite à Mme Smythe la meilleure des chances dans ses projets futurs.

«C’est lui qui dit: ‘Vous allez vivre votre vie et nous ne serons tout simplement pas ensemble.’ Que je vais peut-être récupérer mon livre et que nos chemins vont – se bifurqueront.

Elle a conclu: «Il rebondit entre ce plaisir d’avoir une vie future ensemble et ce fatalisme sur le fait que cela ne fonctionnera jamais. C’est définitivement dans cette dernière catégorie maintenant … Je vais essayer. Je serai là. »

Smythe a abordé l’histoire dans un tweeter Dimanche: « Je me rends compte qu’il est difficile pour beaucoup de gens d’accepter que 1. Martin n’est pas un psychopathe, et 2. une femme peut choisir de faire quelque chose de sa vie (qui ne vous affecte pas) que vous n’approuvez en aucun cas. Mais c’est bon. »

L’histoire a créé un buzz majeur sur les médias sociaux après sa publication, suscitant les réactions d’une pléthore de lecteurs, dont des collègues journalistes et des célébrités.

« Cette histoire est la seule chose dont je veux parler (pour le moment), » tweeté Taylor Lorenz, journaliste à la culture et à la technologie du New York Times.

« J’ai lu ceci pendant 20 minutes dans un ihop et ma serveuse m’a juste demandé si j’allais bien parce que j’ai ‘l’air terrifié’, » ajoutée Jessica Huseman, journaliste de ProPublica et analyste de CNN.

« Yikes lol », modèle et auteur de livre de cuisine Chrissy Teigen tweeté à côté de l’article.

« Cette dame a fait exploser toute sa vie – un style de vie confortable à Brooklyn, un mari et un travail à Bloomberg – pour un homme qui lui souhaitait » la meilleure des chances dans ses projets futurs « , » a écrit Morgan Jerkins, rédacteur en chef du magazine Zora. « Lisez le dernier paragraphe de cette histoire et vous allez crier ou votre visage se contorsionnera d’une manière que vous n’auriez jamais cru possible. »

Contributeur: Associated Press