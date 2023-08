Un ancien joueur des Broncos vise le basketball paralympique en fauteuil roulant

Les rêves paralympiques de Ryan Straschnitzki ne se sont pas évanouis, mais son parcours vers la scène internationale pourrait le faire passer de la glace au bois franc.

Le jeune homme de 24 ans d’Airdrie, en Alberta, a été paralysé de la poitrine en 2018 lorsqu’un semi-remorque a franchi un panneau d’arrêt et a foncé sur la trajectoire du bus des Humboldt Broncos dans la campagne de la Saskatchewan.

Seize personnes sont mortes et 13 ont été grièvement blessées.

Depuis l’accident, Straschnitzki a joué dans l’équipe de para-hockey de l’Alberta et s’est entraîné avec l’équipe de développement paralympique.

Cependant, ses buts au hockey paralympique ont heurté un obstacle sur la route.

« Dans les conversations passées que j’ai eues avec la direction de ce programme, ça ne se présente pas bien, mais tout ce que je peux faire, c’est m’entraîner et travailler dur », a-t-il déclaré lors d’une entrevue.

Straschnitzki a dit qu’il espère obtenir une invitation à essayer pour l’équipe de hockey paralympique du Canada en septembre.

« Mais c’est complètement hors de mon contrôle », a-t-il déclaré.

Ce qui est sous son contrôle, c’est d’embrasser d’autres sports, y compris le basketball en fauteuil roulant.

« Je suis resté tellement obsédé par le hockey toute ma vie, je n’ai jamais vraiment pu embrasser d’autres sports au plus haut niveau et maintenant que j’ai cette opportunité, je pense, ‘eh bien pourquoi pas?' »

En conséquence, Straschnitzki prévoit rejoindre une ligue de basketball en fauteuil roulant cet hiver et, espérons-le, se rendre aux Jeux paralympiques.

« Je dois vraiment me lancer dans les entraînements et les matchs pour pouvoir travailler un peu sur les compétences », a déclaré Straschnitzki alors qu’il tirait des cerceaux jeudi à Vecova, une organisation qui fournit des services et des défenses aux personnes handicapées. Il en a récemment été nommé premier ambassadeur.

Straschnitzki espère atteindre le niveau de développement de l’équipe paralympique canadienne de basketball en fauteuil roulant, puis représenter le pays avant les Jeux de 2028.

Il a également suivi un cours de certification d’accessibilité avec la Fondation Rick Hansen plus tôt cette année sur un système national d’évaluation qui mesure l’accès physique des bâtiments et d’autres sites.

Hansen, qui a créé la fondation, est surtout connu sous le nom de Man In Motion pour son voyage en fauteuil roulant autour du monde dans les années 1980 pour attirer l’attention sur les personnes handicapées et trouver un remède à la paralysie.

Straschnitzki a déclaré qu’il se rendait compte qu’il avait des forces et des faiblesses sur le terrain à ce stade.

« Je ne suis pas mauvaise. Je peux rouler. Je suis tout le temps sur une chaise, alors je comprends comment rouler, comment bouger », a-t-il déclaré.

« Je dois juste travailler un peu sur mon tir et apprendre à jouer avec le système. »

Straschnitzki, qui a également commencé le para-golf il y a un an, organise son propre tournoi de golf caritatif en août pour s’assurer que les sports adaptés sont accessibles à tous ceux qui souhaitent y participer.

