Un ancien joueur déchire les Raiders pour avoir embauché Antonio Pierce dans Rant

Les Raiders de Las Vegas ont reçu des critiques élogieuses de la part de joueurs actuels et anciens pour l’embauche d’Antonio Pierce comme entraîneur-chef. Il a obtenu une fiche de 5-4 dans le rôle intérimaire au cours de la saison 2023 et a impressionné beaucoup de monde par sa capacité de leadership.

Cependant, être entraîneur-chef à temps plein est très différent d’être entraîneur-chef par intérim. Pierce est désormais responsable de l’avenir de l’équipe. Alors que beaucoup pensent qu’il est à la hauteur de la tâche, Emmanuel Acho, ancien secondeur de la NFL devenu analyste de Fox-Sports, a expliqué pourquoi il avait des réserves majeures sur la décision.

“En sixième année, M. McCarran, mon professeur suppléant préféré est un professeur de mathématiques”, a déclaré Acho sur le Épisode du 19 janvier de « PARLER ». « Mon professeur de mathématiques habituel, il est tombé malade. M. McCarran est arrivé et c’était amusant. Il était différent. Il a trouvé une meilleure façon d’enseigner les choses. C’était super. Mais ensuite, l’enseignant qui est tombé malade est parti, n’a plus jamais enseigné et M. McCarran est devenu l’enseignant permanent. Il n’était plus mon préféré parce que les blagues devenaient lassantes au bout d’un moment, ces plans de cours devenaient lassants au bout d’un moment, il devenait plus agité parce que maintenant tu n’es plus le remplaçant.

« Les attentes étaient donc plus élevées. Il y a eu beaucoup plus d’attentes à l’égard de M. McCarran et tout d’un coup, il était autrefois excellent en tant que simple remplaçant… lorsqu’il est devenu permanent, il n’était plus si bon. Pourquoi croire en Antonio Pierce, qui doit désormais être le professeur permanent, et non plus un remplaçant ? Il est désormais entraîneur-chef permanent. Il est désormais responsable du roster. Donc si la liste ne semble pas bonne, c’est sur lui. Il est désormais responsable des activités de l’équipe hors saison. Donc l’équipe qui démarre la saison en beauté, c’est sur lui. Maintenant, nous ne regarderons pas 5-4 avec enthousiasme. Nous considérerons le 5-4 comme une déception qui lui incombe. Pourquoi avoir confiance que cela va durer et que ce ne sera pas seulement neuf matchs alors que maintenant vos attentes sont vraiment élevées ?

Antonio Pierce doit démarrer à chaud

Emmanuel Acho soulève quelques bons points. Le niveau de responsabilité qu’Antonio Pierce aura est bien plus grand qu’il ne l’était en 2023. Il va devoir prendre des décisions très difficiles et il sera celui vers lequel tout le monde se tournera.

Maintenant, il n’y a pas de meilleure audition pour un entraîneur que d’être effectivement mis à ce poste. Pierce a bien performé et a aidé à sauver une équipe qui semblait sur le point de s’effondrer. 5-4 n’est pas quelque chose d’extraordinaire, mais c’était une amélioration après un départ 3-5. Le problème auquel Pierce est confronté est qu’il pourrait ne pas bénéficier du bénéfice du doute si la saison 2024 démarre mal.

Il sera très important pour lui de bien commencer, sinon il ne faudra pas longtemps pour se demander si les Raiders ont pris ou non la bonne décision de s’infiltrer.

Les Raiders de Las Vegas ont-ils commis une erreur ?

Les Raiders n’avaient pas d’autre choix que d’embaucher Antonio Pierce. Les fans le voulaient et les joueurs le voulaient. L’ailier défensif vedette Maxx Crosby est allé jusqu’à suggérer qu’il envisagerait de demander un échange si Pierce n’était pas retenu.

Cela ne veut pas dire que Pierce n’est pas la bonne personne. Il sait clairement comment tirer le meilleur parti des joueurs et il est prêt à admettre ce qu’il ne sait pas. S’il parvient à constituer une bonne équipe d’entraîneurs expérimentés, il est facile de le voir connaître beaucoup de succès. Les Raiders ont déjà essayé de s’en prendre à de grands noms et cela n’a pas abouti à beaucoup de victoires. Pierce est une recrue prête à l’emploi, mais c’est peut-être ce dont l’équipe avait besoin.