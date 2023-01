Un ancien joueur de Premier League meurt dans un accident de bateau en Floride

Anton Walkes est passé par le système des jeunes à Tottenham Hotspur

L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur, Anton Walkes, est décédé à l’âge de 25 ans dans un accident de bateau en Floride, a annoncé son équipe actuelle de MLS, le Charlotte FC.

Selon un rapport du Miami Herald, Walkes a été retrouvé inconscient à la suite d’une collision entre deux bateaux près du Miami Marine Stadium mercredi, alors qu’il se trouvait dans la région pour participer à un camp d’entraînement de pré-saison.

Il a reçu une RCR sur les lieux et a été transporté à l’hôpital mais est décédé peu de temps après.

Le Londonien était dans les livres à Tottenham entre 2013 et 2018 mais n’a fait qu’une seule apparition pour le club en 2016 avant des périodes de prêt avec Atlanta United et Portsmouth, qu’il a rejoint définitivement en 2018.

Il est ensuite retourné aux États-Unis avec Atlanta après deux saisons sur la côte sud anglaise avant de signer avec le Charlotte FC fin 2021 où il a joué 23 fois pour la Major League Soccer la saison dernière.

“Tout le monde chez Tepper Sports & Entertainment est dévasté par le décès tragique d’Anton Walkes», a déclaré David Tepper, propriétaire du Charlotte FC.

“Il était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier formidable dont l’approche joyeuse de la vie a touché tous ceux qu’il a rencontrés.

“Anton a fait de son entourage de meilleures personnes dans tous les domaines de la vie et a représenté le Charlotte FC au plus haut niveau, sur et en dehors du terrain. Il manquera beaucoup à beaucoup et nos pensées et nos prières accompagnent la famille d’Anton pendant cette période déchirante.

“Le club offre tout son soutien à toutes les personnes impactées durant cette période de deuil.”

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de notre ancien joueur, Anton Walkes. En signe de respect, notre première équipe portera des brassards noirs lors du match de Premier League de ce soir contre Manchester City, et toutes nos équipes de l’Académie porteront des brassards noirs ce week-end. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 janvier 2023

Il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin de tout le monde dans la Major League Soccer aujourd’hui après avoir appris le décès tragique d’Anton Walkes du Charlotte FC. Anton était un joueur talentueux et dévoué qui était aimé de ses coéquipiers et de ses fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM – Ligue majeure de football (@MLS) 19 janvier 2023

Tout le monde au Portsmouth Football Club est extrêmement attristé d’apprendre le décès d’Anton Walkes. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ce moment difficile. pic.twitter.com/bWZIz324z4 — Portsmouth FC (@Pompey) 19 janvier 2023

Dans une déclaration qui lui est propre, la Major League Soccer a rendu hommage à Walkes, qui a été décrit comme un «talentueux et dévoué” joueur.

“Il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin de tout le monde dans la Major League Soccer aujourd’hui après avoir appris le décès tragique d’Anton Walkes du Charlotte FC. Anton était un joueur talentueux et dévoué qui était aimé de ses coéquipiers et de ses fans», a écrit la ligue.

Tottenham, quant à lui, a annoncé que le club porterait des brassards noirs lors de son match de jeudi avec Manchester City en signe de respect envers son ancien joueur.

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur, Anton Walkes. Les pensées de tout le monde au Club vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste“, a ajouté le club dans un communiqué.