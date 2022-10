Un ancien joueur de hockey de Summerland maintenant courtier hypothécaire – Kelowna Capital News

Un ancien joueur de hockey des Summerland Steam et des Sicamous Eagles travaille maintenant comme courtier en hypothèques.

Scott Robinson a joué dans la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay de 2014 à 2018, jouant avec les Sicamous Eagles et le Summerland Steam. Il a également joué pour l’Université du nord du Colorado.

Aujourd’hui, Robinson est courtier en hypothèques au sein de l’équipe d’hypothèques Tracey Robinson à Penticton, une entreprise appartenant à sa mère.

Robinson, 25 ans, dit qu’il aime les défis auxquels il est confronté en tant que courtier en hypothèques. “La même chose chaque jour deviendrait trop ennuyeuse pour moi”, a-t-il déclaré.

Alors qu’il organise des hypothèques pour ses clients, il essaie aussi de les éduquer autant que possible.

“C’est ce qui donne aux clients les meilleures connaissances pour prendre la meilleure décision pour leur cas”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, une hypothèque est assez noire et blanche. Vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela et nous ne sommes pas sur le point de battre qui que ce soit en matière de taux d’intérêt. Tout le monde propose les mêmes tarifs et produits. C’est davantage le service à la clientèle, l’éducation et le temps que nous passons avec nos clients qui nous distinguent vraiment.

Robinson a été encouragé par sa mère à travailler comme courtier en hypothèques.

“J’ai toujours été un peu un nerd pour les chiffres”, a-t-il déclaré. « Au cours de mes études, je penchais vers quelque chose dans le monde de la finance, de la comptabilité et des affaires. Cette opportunité s’est présentée et j’ai commencé par les cours et je suis tombé amoureux de la complexité des choses et de la difficulté d’une grande partie du travail.

En 2022, il a commencé à travailler au sein de l’entreprise.

Il a dit que ses expériences sur la glace ont été transférées à son nouveau rôle.

“J’ai toujours été assez compétitif et je voulais être le meilleur dans quelque chose”, a-t-il déclaré. “Ce genre de feu à l’intérieur de moi s’est perpétué. Ma mère dit toujours que j’ai en quelque sorte la domination du monde en tête, mais je veux vraiment l’amener au sommet. La motivation à l’intérieur de moi que je veux juste être meilleur chaque jour vient de mes jours de hockey junior et collégial.

